Tesla Model 3, New York’un İlk Elektrikli Sarı Taksisi Olabilir

Önümüzdeki günlerde ABD’nin New York eyaletinde bir sarı taksi durdurduğunuzda bunun bir Tesla Model 3 olduğunu görürseniz şaşırmayın. Çünkü Taksi & Limuzin Komisyonu, Tesla Model 3’ün sarı taksi olabilmesi için gerekli yasal onayı verdi.

Model 3, Onaylı Araçlar Listesine Girdi

Aslında bu gelişmeden ilk olarak Electrek adlı bir internet sitesi bahsetmişti fakat o sırada kurumun çevrimiçi olarak paylaştığı onaylı araçlar listesinde Tesla Model 3 görünmüyordu. Daha sonrasında ise Carscoops isimli bir başka internet sitesi, Taksi & Limuzin Komisyonu’na ve komisyonun basın sorumlusu Allan Fromberg’e ulaşarak bu konuyu sordu. Fromberg, “Tesla Model 3’ün New York’ta taksi olması için gerçekten onay verildi.” diyerek haberleri doğruladı.

Onaylı araçlar listesine bakıldığında, listedeki tamamen elektrikli tek otomobilin Tesla Model 3 olduğu görülüyor. Model 3’ün yanı sıra listede Chevrolet Malibu Hibrit, Chrysler Pacifica Hibrit, Ford Fusion Hibrit, Hyundai Sonata Hibrit, Lincoln MKZ ve Lexus RX 450h gibi çevre dostu başka modeller de bulunuyor. Ayrıca Toyota’nın Avalon, Camry, Prius, Highlander, RAV4 ve daha birçok modelinin de listede yer aldığı görülüyor.

Hollanda'nın Amsterdam Kentindeki Tesla Taksi Filosu

Tesla Model 3, New York’ta taksi olarak kullanılmak üzere ilk kez onay alıyor olsa da, aslında hali hazırda dünyanın farklı yerlerinde Tesla araçları taksi hizmeti vermeye devam ediyor. Örneğin 2017 yılında Hollanda’nın en büyük Tesla taksi filosuna sahip olduğu söylenmişti. Aynı yıl Dubai de 200 adet Tesla aracından oluşan bir taksi filosu kurmayı planladığını duyurmuştu.

Bir Sonraki Adım: Sürücüsüz Taksiler

Ancak taksi şirketlerinin Tesla’ya ne zamana kadar sıcak bakacağını kestirmek zor. Çünkü Tesla’nın, önümüzdeki yıllarda otonom sürüş teknolojilerini devreye alarak taksi şirketlerini ve taksicileri bu sektörün dışında bırakması da söz konusu.

Bu yılki Otonomi Günü etkinliğinde konuşan Tesla CEO’su Elon Musk, önümüzdeki yıl ABD’de bir robotaksi hizmeti başlatmayı planladıklarını duyurmuştu. Söz konusu hizmetin, hiçbir sürücüye ihtiyaç duymadan tamamen şirketin otonom sürüş teknolojilerine dayanacağı belirtiliyor.

Not: Haberin başındaki sarı renkli Tesla Model 3 taksi görseli, Carscoops tarafından oluşturulan bir render görselidir. Yani kesinleşen resmi bir görsel değildir.