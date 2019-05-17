Tesla Model 3, Otomatik Pilot Faciası Yaşatmış

Birçok otomotiv kuruluşu, şu an otomatik pilot ile ilgili çalışmalar yapıyor. Her ne kadar önemli bir başarı elde edilmiş olsa bile, Tesla Model 3 ile ilgili bir iddaa otomatik pilot konusunu bir daha tartışmak gerektiğini gösteriyor.

Kısa bir süre önce Tesla Model 3 aracı, ölümlü bir kazaya karışmıştı. Otomatik pilot modunda olan Model 3, bir kamyonla çarpıştı ve ölüme neden oldu. Bu kazanın tamamen sürücü hatası olduğu düşünülüyordu. Ancak ortaya çıkan raporlar, aracın otomatik pilotta olduğunu işaret ediyor.

Tesla Model 3'ün otomatik pilotu ne kadar güvenli?

Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yayınlanan raporda, bu kazada yaklaşık olarak 8 saniye kadar otomatik pilotun devrede olduğu ifade edildi. Bu, araçları otomatik moda almanın aslında o kadar da güvenli olmadığını gösterdi.

Tesla temsilcisi tarafından yapılan açıklamada, bugüne kadar milyarlarca kilometre yol yapılmasına rağmen nadiren kazaların gerçekleştiği ifade edildi. Dizel araçlar ile kıyaslandığında gerçekten de elektrikli araçların kaza yapma ihtimali daha düşük. Otomatik pilot, şu an için bazı kazalara neden olsa bile, pek de yanlış bir seçenek olarak görünmüyor.

Tesla'nın oto pilot modu her ne kadar güvenli olsa da, aracın sizin kadar iyi olmadığını unutmayın. Bu nedenle oto pilot modundayken güvenlik önlemi olarak elinizi kesinlikle direksiyondan çekmeyin.