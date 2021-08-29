Tesla Model 3 Otopilot Park Halindeki 2 Araca Çarptı

Tesla Model 3 otopilot sistemi bir kaza ile gündeme geldi. Şirketin otomatik pilot sistemi etkinleştirilmiş arabası, Florida'da yer alan bir otoyolun kenarında park halindeki iki araca çarptı.

Amerika Birleşik Devletleri hükûmetinin bu ayın başlarında Tesla'nın otomatik pilot sistemi hakkında resmi bir soruşturma başlatmasının ardından gerçekleşen olayda gözler bir kez daha otopilotun güvenilirliğine çevrildi.

Tesla Model 3 Otopilot Sistemi Duran Arabalara Nasıl Çarptı?

Associated Press'in paylaştığı bilgilere göre cumartesi sabahının erken saatlerinde otomatik pilot sistemi etkinleştirilmiş elektrikli araba, park halindeki Florida Highway Patrol aracına çarptı. Çarpılan aracın sürücüsü olan memur, aracı ile ilgili sorun yaşayan başka bir sürücüye yardım etmek için durmuştu. Model 3'ten son anda kurtularak herhangi bir hasar almamayı başardı. Model 3 daha sonra park halindeki diğer araca da çarptı.

Şans eseri kazanın sonucunda herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. Model 3'te yer alan 27 yaşındaki kişi ile görevli memurdan yardım alan diğer otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. AP tarafından paylaşılan bilgilere göre görevli memur, Model 3'ten herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Yetkililer, kazanın nedenini hala araştırıyor. Tesla tarafından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken yorum taleplerine de herhangi bir karşılık alınamadı.

Merkezinde Tesla'nın otomatik pilotunun olduğu son kaza, ABD hükûmetinin şirketin otomatik sürüş sistemine yönelik bir soruşturma başlatmasının üzerinden yaklaşık olarak iki hafta geçmesinin ardından gerçekleşti. Soruşturmada özellikle otomatik pilotun park halindeki araçlara çarptığı 2018 yılına kadar uzanan 11 olay üzerinde duruluyor. Bu olaylar, 17 yaralanma ve 1 ölümle sonuçlanmıştı.

Gizmodo'ya göre soruşturma toplamı yaklaşık 756.000 araç olan Model Y, Model X, Model S ve Model 3 dahil olmak üzere 2014 ile 2014 yılları arasında üretilen Tesla araçlarını içeriyor. Araştırmanın odak noktası araçların karıştığı kazalar olsa da Tesla'nın otomatik pilot sisteminin merkezinde yer aldığı kazaların büyük bir kısmı aslına bakılacak olursa sürecilerin dikkatini araca vermemesinin sonucunda meydana geldi. Kazaya karışan bazı sürücüler direksiyon başında uyurken bulunurken bazılarının da telefonuna bakarken kaza yaptığı ortaya çıktı.