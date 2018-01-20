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Tesla, Model 3’ü Yeni Showroom’larda Sergileyecek

Tesla Model3 Showroom
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar proje
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Model 3’ü ABD’nin doğu yakasındaki showroom’larda ilk kez sergileyecek. Böylece doğu yakasındaki sipariş veren müşteriler ve potansiyel müşteriler de otomobili yakından görme ve detaylı inceleme fırsatı bulacak. Otomobiller bu hafta Manhattan, Boston ve Miami showroom’larında yer alacak.

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ABD genelinde 100’den fazla galeri ve showroom’u bulunan Tesla, yakın zamanda Model 3’ü, Los Angeles ve Palo Alto’daki Tesla galerilerinde sergilemişti. Model 3, Tesla’nın en uygun fiyatlı aracı olma özelliğini taşıyor ve 35 bin dolardan satışa sunuluyor. 

Şimdiye kadar 455,000 den fazla Model 3 siparişi verilmiş olmasına rağmen Tesla, Model 3’te beklediği satış rakamlarına ulaşamamış durumda. Belki de bu durumun bir sonucu olarak şirket, bu modelin daha uzun pil ömrüne sahip olan daha pahalı versiyonlarının da üretilmeye başlandığını duyurdu.

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Tesla, 2017 yılı sonuna kadar haftada 5.000 adet Model 3 üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyordu fakat hedeflenen üretim adetlerine ulaşamadı. Tesla’nın 1 Ocak 2018 verilerine göre haftalık Model 3 üretiminin 3.000 adetten daha az olduğu görüldü. Yine de Tesla, son dönemde Model 3 üretimini bir miktar daha hızlandırmayı başardı. Şirketin, 2018’in ikinci çeyreğinde hedeflenen değerlere ulaşması bekleniyor.

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