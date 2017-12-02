Tesla Model S Bitcoin Madenciliği İçin Kullanıldı!

Kripto para üretimi çok fazla enerji isteyen ve elektrik faturalarını şişiren bir aktivite. Uzun zamandır güç tüketimi konusunda maliyetleri düşürmek isteyen madenciler ilginç yöntemler denemeye başladılar. Son olarak bir Tesla Model S sahibi madenci, kendilerine sunulan ücretsiz süper şarj teknolojisi imkanını kullanarak maliyetleri azaltmanın bir yolunu buldu.

Kriptokrasi dünyasının içinden son derece yaratıcı ve çevreci beyinler çıkıyor. Tesla Model S aracını bitcoin kazmak için kullanan madenci bunun kanıtı. Son derece pahalı ve fazla güç tüketen bir işlemi, Tesla'nın süper şarj teknolojisi sayesinde sıfır maliyetle yapmaya başlayan madenci, teknik engelleri de aşarak daha çevreci bir sanal para üretimini mümkün hale getirmiş.

Peki bu işlem Tesla Model S'e zarar vermiyor mu?

Uzmanlara göre ilerleyen dönemlerde zarar verebilir. Çünkü teknik açıdan elektrikli araçtaki enerjideki sürekli azalma, pillerin artan kullanımı anlamına geliyor ve bu da normalden daha hızlı arıza kayıtlarının oluşmasına neden olabilir. Üstelik Tesla'nın süper şarj teknolojisinin bu tür amaçlar için tasarlanmadığı göz önüne alındığında, bitcoin madenciliğinin uzun vadede sürdürülebilir olmayacağı söylenebilir.