Tesla Model S Menzil Rekoru Kırdı

Elektrikli araç üreticisi Tesla, geliştirdiği batarya teknolojisi ve birtakım yazılımsal güncellemeler sayesinde büyük bir başarıya imza atan Model S menzil rekoru kırmayı başardı. Model S, bu başarı ile birlikte en iyi menzile sahip elektrikli otomobil oldu.

Model S Menzil Rekoru Kırdı: 647 km

Son yıllarda oldukça popüler hale gelen elektrikli otomobillerde tüketicilerin en çok dikkat ettiği nokta, otomobilin tek şarj ile kaç kilometre gidebildiğidir. Bu sebepten dolayı elektrikli araç üreticileri batarya teknolojisine oldukça önem veriyor ve yeni batarya teknolojileri geliştirerek otomobillerinin menzilini artırmaya çalışıyor.

Model S, 2012 yılında ilk tanıldığı zamanlarda 426 kilometre menzil sunuyordu. Dolayısıyla bu durum, tüketicileri pek memnun etmiyordu. Tesla, yıllar içerisinde yeni batarya teknolojisi geliştirerek ve birtakım yazılımsal güncellemeler yaparak Model S'in menzilini artırmayı başardı. En değerli üçüncü otomobil şirketi olan Tesla, geliştirdiği teknolojiler sayesinde rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Tesla tarafından geliştirilen yeni batarya teknolojisi ve yazılımsal güncellemeler sayesinde büyük bir başarıya imza atan Model S, tek şarj ile 647 kilometre ile menzil rekoru kırmayı başardı. Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından sertifikanlandırılan Model S, en iyi menzile sahip elektrikli otomobil unvanının sahibi oldu.

EPA, daha önce Tesla tarafından üretilen Model S üzerinde menzil testi gerçekleştirmişti. Model S, yapılan testlerde tek şarj ile 629 kilometre menzil sunabilmişti.