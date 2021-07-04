Tesla Model S Plaid Alevler İçinde: Sürücü Az Kalsın Yanıyordu

Tesla Model S Plaid alevler içinde kaldı. Tesla Model S Plaid teslim edildikten sadece üç gün sonra, sahibi arabayı sürerken kendiliğinden alev aldı. Neyse ki herhangi bir yaralanma yaşanmadı, ancak sahibinin elektronik kapı sistemin başarısız olduğu için içeride kaldığı ifade edildi.

Bir Tesla sürücüsünün avukatlarına göre Tesla şirketinin en yeni aracı Model S Plaid, sürücü arabadayken kendiliğinden alev aldı. Araç sahibi kazadan yara almadan kurtuldu, ancak itfaiyecilerin alevleri söndürmesi birkaç saat kadar sürdü.

Tesla Model S Plaid'in alevlenme sebebi ne?

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde gerçekleşen olaya göre yeni alınmış bir Tesla Model S Plaid, sürücü direksiyon başındayken aniden alev aldı.

Araç sahibinin avukatları CNBC'ye verdiği demeçte, sürücünün arabanın arkasında duman fark ettiğini ve kapıları açıp kaçmaya çalıştığını, ancak kilitlerin arızalı göründüğünü söyledi. Birkaç dakikalık uğraş sonunda alevlerin tamamen sardığı araçtan çıkmayı başardı.

Pennsylvania'dan itfiaiye görevlisi Charles McGarvey, iki itfaiyecinin yangını söndürmek için olay yerinde üç saatten fazla çalıştığını söyledi. Reuters, Tesla ile iletişime geçtiğini ancak şirketin yorum yapmaktan kaçındığını bildirdi. Sürücüyü temsil ettiğini söyleyen avukat Mark Geragos tarafından yayınlanan mesajda, bunun korkutucu bir durum ve açıkça büyük bir sorun olduğunu söyledi.

Üzücü ve ürkütücü bir deneyimdi. Bu yepyeni bir model ve üzerindeki incelemelerimize devam ediyoruz. S Plaid'in topraklanmasını, bunun temeline inene kadar yolda olmamasını istiyoruz."

Elektrikli araç aküleri çok büyük olduğu için uzun süreli yangınlar çıkarabilir. NBC News'in daha önce bildirdiğine göre bir elektrikli araç alev aldığında, tamamen söndürmek için yaklaşık 106.000 litre suya ihtiyaç duyabilir. Buna karşılık, içten yanmalı motora sahip araba yangını ise 1100 litrenin biraz üzerinde yakıtla söndürülebilir.

Ancak 2019 yılında Elon Musk, çoğu elektrikli araç gibi Tesla'nın da yanmalı motorlu araçlara göre %500 daha az alevlenme riskine sahip olduğnu iddia etmişti.

Plaid, Tesla'nın ünlü elektrikli sedanı Model S'nin daha lüks ve daha hızlı versiyonudur. Haziran ayının ortalarında piyasaya sürülen model, dikdörtgen şeklindeki direksiyon simidi ile bazı tartışmalarla karşı karşıya kaldı. Tesla Yöneticisi Elon Musk, yeni sedanını "herhangi bir Porsche'den daha hızlı, herhangi bir Volvo'dan ise daha güvenli" olarak lanse etmişti.