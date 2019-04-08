Tesla, Model S ve Model X’in Motorlarını Geliştirebilir

Elektrikli otomobiller her geçen gün daha da yaygınlaşarak günlük yaşamımızın bir parçası haline gelmeye başlıyor. Ancak elektrikli otomobil sahiplerinin en önemli sorunlarından birisinin, araçların menzili olduğu söylenebilir. Çünkü benzinli ve dizel araçların kolaylıkla benzin istasyonu bulabilmesinden farklı olarak, elektrikli araçlar için bir şarj istasyonu bulabilmek hiç de kolay değil.

Aslında son yıllarda bu durum biraz değişti ve artık çok daha fazla şarj istasyonu görebiliyoruz. Ancak yine de şarj istasyonlarının, benzin istasyonları kadar yaygın olduğunu ve her yerde bulunduğunu söyleyemeyiz.

Bu nedenle, elektrikli otomobillerin tek şarjla mümkün olabildiğince fazla mesafe kat edebilmesini istiyoruz. Neyse ki bu konuda iyi haberlerimiz var çünkü Tesla bazı eski modelleri için tam da bu konuda geliştirmeler yapabilir. Electrek’te yer alan bir habere göre bazı kaynaklar, Tesla’nın Model S ve Model X için daha gelişmiş motorlar üzerinde çalışıyor olabileceğini söylüyor.

Araçlar Daha Uzun Mesafe Kat Edebilecek

Bu yeni motorlar, Model 3’te kullanılan motora benzer şekilde manyetik dirençli motorlardan oluşacak. Eski Tesla modellerinde kullanılan AC endüksiyon motorlarından farklı olan yeni motorlar, daha yüksek bir verimle çalışarak Tesla araçlarının tek şarjla daha uzun mesafeler kat edebilmesini sağlayacak.

Electrek’te yer alan detaylara göre, Tesla’nın son çeyrekteki Model S ve Model X satışları önemli ölçüde düştü. Ancak Tesla, bu araçların yeni motorlara sahip yeni modellerini piyasaya sürerse satışları yeniden canlandırabilir gibi görünüyor.