Tesla Model S Yeni Bir Hız Rekoruna İmza Attı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Tesla'nın yeni otomobili Model S, Kaliforniya'daki Laguna Seca pistinde dört kapılı otomobiller arasında yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Tesla'nın yönetim kurulu başkanı Elon Musk tarafından paylaşılan Model S tweet'i kısa sürede büyük ilgi gördü. Yarın Model S'in rekor videosunu paylaşacağını ifade eden Musk, aracın şu ana kadarki en hızlı dört kapılı model olduğunu dile getirdi. Ayrıca bu rekor, Tesla'nın ilk Laguna Sec zaferi değil.

Model S just set record for fastest 4 door ever at Laguna Seca, video tmrw — Elon Musk (@elonmusk) 11 Eylül 2019

Daha önce Temmuz ayında Model 3 ile tüm zamanların elektrikli araçlardaki hız rekorunu kırmayı başaran Tesla, şu anki en hızlı dört kapılı model olan Jaguar XE SV Project 8'i koltuğundan edecek gibi gözüküyor. Jaguar'ın aracı Laguna Seca pistini 1 dakika 37 saniyede tamamlamıştı. Görünüşe göre Model S bu sürenin altında kalmış durumda.

Ayrıca Porsche Taycan'in da hız rekoruna ortaklık ettiğini belirtmek gerekiyor. Bir süre önce Almanya'da yapılan elektrikli araç testlerinde Taycan'in beklenen başarıyı sağladığı ve hız konusunda iddalı olduğu belirtilmişti. Bununla birlikte Almanya'da tur rekoru kırma girişimlerini önlendiğinden dolayı Porsche'nin rahat olduğunu söyleyebiliriz.