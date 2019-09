Tesla Model S Yeni Bir Hız Rekoruna İmza Attı

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan Tesla'nın yeni otomobili Model S, Kaliforniya'daki Laguna Seca pistinde dört kapılı otomobiller arasında yeni bir rekora imza atmayı başardı.

Tesla'nın yönetim kurulu başkanı Elon Musk tarafından paylaşılan Model S tweet'i kısa sürede büyük ilgi gördü. Yarın Model S'in rekor videosunu paylaşacağını ifade eden Musk, aracın şu ana kadarki en hızlı dört kapılı model olduğunu dile getirdi. Ayrıca bu rekor, Tesla'nın ilk Laguna Sec zaferi değil.

Model S just set record for fastest 4 door ever at Laguna Seca, video tmrw