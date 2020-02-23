Tesla Model Y Boy Göstermeye Başladı

En çok merak edilen araçlardan bir tanesi olan Tesla Model Y sonunda yollarda görüldü. Şirketin büyük bir güven duyduğu bu araçlar, trafikte yol almaya başladı. İşte Tesla Model Y ile ilgili haberimizin detayları.

Üretimlerini büyük ölçüde artırmayı planlayan Tesla, yeni Model Y crossover aracının geleceğini 2019 yılında açıklamıştı. O zamanlardan bu yana aracın tasarımı ve ne zaman geleceği net değildi. Fakat şirketin CEO’su Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yeni araç için mart ayında teslimatlara başlayacağını söylemişti.

Tesla Model Y merakla bekleniyordu

İlk kez üretim modelinin fotoğrafları da paylaşılan yeni Model Y, cam tavana monte edilmiş portbagaj ile geldi. Böylece şirketin yeni bir tasarım denediğini görmüş olduk.

Şirketin Palo Alto merkezi yakınlarındaki CA State Route 237’de kaydedilen görüntüler, Model Y’nin nasıl olacağı ile ilgili bazı bilgiler veriyor. Ayrıca videoda yer alan portbagajlı Model Y, şu anda çevrimiçi mağazada sunulan Model 3’ün portbagajlı versiyonunu hatırlatıyor.

Model 3 ile büyük benzerlik gösteren bu araç aynı zamanda bileşenlerinin yaklaşık %75’ini paylaşıyor. Tavan bagajının aynı olmasa bile tasarım ve teçhizat anlamında Model 3 ile çok benzer olduğunu ifade etmek mümkün. Sizce Tesla tarafından geliştirilen bu yeni araçlar estetik mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.