Tesla, Model Y'yi Teslim Etmeye Başladı

Tesla, Model Y aracını teslim etmeye hazır ancak satışların corona virüsünden etkilenip etkilenmeyeceği merak konusu.

Tesla'nın Model Y aracı lansmanından yaklaşık bir yıl sonra kullanıcılara ulaşıyor. Şirket, elektrikli crossover teslimatlarının söz verildiği gibi ilkbaharda gerçekleşeceğini söyledi. Kaç aracın teslim edileceği henüz net değil. Model Y ilk siparişlerinin, daha pahalı olan Uzun Menzil ve Performans konfigürasyonlarından olması dikkat çekiyor. Tesla, standart menzil modellerinin 2021'e kadar satışta olmayacağını söylüyor.

Corona Virüsü Tesla'yı Etkileyecek mi?

Model Y, Model 3 sedan aracıyla çok fazla ortak özelliğe sahip. Model X'e göre daha makul fiyatlı bir alternatif olması da dikkatleri üzerine topluyor. Model X'in performansı, daha ayrıntılı kabin içi teknolojisi veya şahin kanat kapılarına sahip değil. Ancak yedi koltuk seçeneği ile cezbedici.

Teslimatlar, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilecek. Bununla birlikte, corona virüsü salgınının birden fazla endüstride üretimi etkilemesi nedeniyle, Tesla'nın verdiği sözü tutup tutamayacağı merak konusu. Tesla'nın ne kadar süre boyunca yüksek üretim sağlayabileceği veya müşterilerin mevcut iklimde araba satın alıp almayacakları bilinmiyor.