Tesla Vergi ve Zararlarla Savaşıyor: Model Y'ye Zam!

İlk olarak Bloomberg tarafından bildirildiği üzere Tesla, ABD Hazine Bakanlığı'nın elektrikli araç vergi kredisi kurallarını değiştirmesinden birkaç saat sonra Model Y elektrikli aracının (EV) fiyatını artırdı. Tesla Model Y Long Range artık 54,990 $ ile 1,500 $ daha pahalı iken, Model Y Performance nakliye ücretleri hariç 1,000 $ artarak 57,990 $'a yükseldi.

Cuma günü Hazine Bakanlığı, Enflasyon Azaltma Yasası'nın (IRA) bir parçası olarak 7.500 $'lık elektrikli araç vergi kredisine hak kazanan araçları sınıflandırma şeklini güncelledi. Değişiklik, Model Y de dâhil olmak üzere daha fazla aracın krediye hak kazanmasına izin veriyor çünkü artık belirli SUV geçitlerini sedanlarla aynı kategoriye koymamakta.

Daha önce Cadillac Lyriq'in yanı sıra Model Y'nin bazı modelleri, etiket fiyatları sedanlar için önerilen maksimum 55.000 $ perakende satış fiyatını aştığı için EV vergi kredisine uygun değildi.

İki Adet Model Y Otomobil Zamlandı

Ancak artık hükûmet, araçları sınıflandırmak için EPA'nın kurumsal ortalama yakıt ekonomisi (CAFE) standardı yerine Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) Yakıt Ekonomisi standardını kullandığından, Model Y ve Cadillac Lyriq artık SUV kategorisine giriyor. Bu kategorideki araçlar vergi kredisine hak kazanmak için 80.000 $'a kadar fiyatlandırılabildiğinden, bu Tesla'ya fiyatlandırma konusunda daha fazla hareket alanı sağlıyor.

Bunların yanı sıra birçok kesim Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için Tesla hisselerini satması ve son dönemde Tesla'nın gerileyen ekonomisinin bu zamlarda etkisi olduğunu iddia ediyor. Nedenlerde etkisi var mıdır bilinmez ancak düşmesi beklenen elektrikli otomobil fiyatları ne yazık ki hâlâ artmaya devam ediyor.