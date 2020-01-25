Tesla Modelleri Yeni Donanımlarla Güncellenecek!

Bir Twitter kullanıcısı, Tesla araç modellerine gelecek güncellemeden yola çıkarak araçlara gelecek yeni donanımları ortaya çıkardı.

Bir Twitter kullanıcısı, Tesla'nın yayınladığı bir güncellemeyi inceleyerek, araçlara gelecek olan donanımları ortaya çıkardı. Peki nasıl oldu bu? Sistemin adı tersine mühendislik (reverse engineering, RE). Mevcut bir sistem, cihaz veya nesnenin tüm üretim aşamalarının tasarımsal ve işlevsel anlamda tahlil edilmesine tersine mühendislik deniliyor. Yani mühendislik sırları keşfediliyor.

Greentheonly isminde bir Twitter kullanıcısı da Tesla araç modellerine gelen güncellemeyi tüm detayları ile ele aldı. Bu yöntemi kullanarak araçlara gelecek olan yeni donanımları ortaya çıkardı. Bunların en başında Tesla Model S ve Model X için Kablosuz Qi şarjın geleceğini belirtti.

Verdiği bu bilgilerin hemen arkasında yeni bir şarj portu tipinin de araçlara ekleneceğini belirtti. Aynı zamanda yeni süspansiyonların ve yeni koltuk tasarımlarının araçlarda kullanılacağını da söyledi. Ancak dikkat çeken en önemli konu Tesla Model S ve Model X'e farklı konfigürasyonlarda iki yeni bataryanın geleceği oldu. Bu konunun önemi ise araçların elektrikli olmasından kaynaklanıyor.

Verilen bilgiler bu şekilde. Tabi burada detaylara inmek çok zor. Ancak gelecek olan yeni donanımlar bu şekilde. Bakalım gerçekten doğru çıkacakmı?