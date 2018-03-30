Tesla Motors, 123 Bin Aracını Geri Çağırdı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors, araçlarının direksiyonunda ortaya çıkan bir sorun sebebiyle, Nisan 2016'dan önce üretilen 123 bin Model S aracını geri çağırdığını duyurdu.

Yaptığı açıklamada, Model 3 ve Model X araçlarının sorundan etkilenmediğini söyleyen şirket, Model S araçlarındaki arızanın hidrolik direksiyon cıvatalarının aşınması ile ortaya çıktığını belirtti.

Model S sahiplerini bu hafta e-posta yoluyla bilgilendiren Tesla, direksiyon civatalarının soğuk hava koşullarında tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyum gibi diğer kimyasal etkilerle korozyona yani aşınmaya uğradığını ifade etti.

Ayrıca korozyonun gerçekleşmesi halinde düşük hızlardaki sürüşte sürücünün zorlanabileceğini belirten Tesla, sorundan kaynaklı herhangi bir kazanın yaşanmadığını ancak Nisan 2016'dan önce üretilen 123 bin Model S aracını güvenlik amacıyla geri çağırdıklarını söyledi.

ABD’li şirket, Model S sahiplerinin araçlarını sürmeye devam edebileceğini, ancak en kısa sürede herhangi bir Tesla onarım tesisine giderek parça değişimi yapmaları gerektiğini belirtti.

Öte yandan Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's’in Tesla’nın kredi notunu düşürmesiyle şirket hızlı bir şekilde değer kaybetmeye başladı. Tesla Roadster, Tesla Model S ve Tesla Model X adlı araçlarından zarar ettiği söylenen şirket, bazı finans uzmanlarına göre birkaç ay içinde iflas bayrağını çekebilir.

Benzer şekilde Vilas Capital Management, müşterilerini Tesla'nın ‘şüphesiz iflasın eşiğinde olduğu konusunda uyarırken, şirketin parasının 3 ay içinde tamamen tükeneceğini düşünüyor.