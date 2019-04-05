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Tesla’nın Araç İçi Oyun Sistemi TeslAtari’ye Yeni Oyunlar Eklendi

Tesla TeslAtari Yeni Oyunlar
Mertcan Aytar
Mertcan Aytar - | teknoloji

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, araçlarındaki multimedya ekranlarında oyun oynanmasını mümkün kılan sıra dışı bir özelliğe sahip. Marka, geçtiğimiz yaz aylarında bir yazılım güncellemesi yaparak araç içi multimedya ekranına birçok atari oyunu eklemişti. Tesla, yeni güncellemelerle atari oyunlarının sayısını arttırmaya devam ediyor.

Tesla sahipleri, araçlarını kullanmadıkları anlarda direksiyon üzerindeki kontrolleri kullanarak atari oyunları oynayabiliyor. TeslAtari olarak adlandırılan bu sistem sayesinde, sürücüler araçta beklerken boş vakitlerini oyun oynayarak değerlendirebiliyor.

Tesla’nın orta konsolundaki büyük multimedya ekranı üzerinden oynanan atari oyunları, direksiyon üzerindeki tuşlar ile kontrol edilebiliyor. Sürücüler aracı kullanmadıkları anlarda sistemde yüklü bulunan oyunlar arasından istediğini seçerek oynayabiliyor.

Oyun Sayısı Artıyor

Missile Command, Asteroids, Lunar Lander ve Centipede gibi efsane oyunlar hali hazırda TeslAtari sistemi içerisinde yer alıyordu. Tesla’nın bugün yayınladığı yeni yazılım güncellemesiyle birlikte TeslAtari’ye 2048 ve Super Breakout gibi yeni oyunlar eklendi.

Araçlarında oyun oynanmasına izin veren Tesla, bir yandan da tedbiri elden bırakmıyor. Çünkü Tesla, otomobili sürerken ya da Tesla Autopilot (otomatik pilot) devredeyken oyun oynamanıza izin vermiyor. Yani TeslAtari oyunlarını oynamak için aracın o sırada hareket etmiyor olması, Park (P) modunda olması gerekiyor. 

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