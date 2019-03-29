Tesla’nın Araçları Kırmızı Işıkta Kendiliğinden Durabilecek

Tesla’nın elektrikli otomobillerinde sunduğu Autopilot (otomatik pilot) özelliği, aracı neredeyse tamamen kendi kendine gidebilen bir araç haline getiriyor. Otomatik pilot modundayken araç, bulunduğu şeritten taşmadan aynı şerit içerisinde yol alabiliyor ve önüne çıkan engellerden kaçabiliyor. Görünüşe göre Tesla, otomatik pilot moduna yeni bir özellik daha getirmek üzere.

Kırmızı ışık modu olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde, otomatik pilot modunda ilerleyen bir Tesla otomobili kırmızı ışığa geldiğinde kendiliğinden duracak.

Yeni özellik, verygreen isimli bir Tesla hacker’ı tarafından ortaya çıkarıldı. Hacker söz konusu özelliği, Tesla’nın yeni yazılım güncellemesi içerisinde gizlenmiş halde buldu. Hacker’ın elde ettiği bulgulara göre, yeni özellik sayesinde bir Tesla otomobili otomatik pilot modundayken trafik ışıklarını algılayabiliyor ve eğer kırmızı ışık yanıyorsa araç kendiliğinden duruyor.

Bu da şu anlama geliyor, bir Tesla sürücüsüyseniz ve aracı otomatik pilot modunda kullanıyorsanız, trafik ışıklarına geldiğinizde aracı durdurmak için hamle yapmanıza gerek yok. Kırmızı ışıkta kendiliğinden durabilen Tesla’lar sayesinde, sürücülerin aracı sürerken yapması gereken hamleler daha da azaltılmış oluyor.

Ancak verygreen adlı hacker’ın bu özelliğe yönetici erişimi ile ulaştığını belirtmemiz gerekiyor. Yani 'kırmızı ışık modu' olarak adlandırılan bu yeni özellik şu an için tüm Tesla kullanıcılarının hizmetine sunulmuş değil. Bu nedenle şimdilik Tesla’nızın otomatik pilot modundayken kırmızı ışıkta kendiliğinden durmasını beklemeyin.

Hem sürücüler hem de araçlar için oldukça faydalı olacak gibi görünen yeni özelliğin, tüm Tesla kullanıcılarına ne zaman hizmet vermeye başlayacağı ise şimdilik bilinmiyor.