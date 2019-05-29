Tesla’nın Çin’de Üreteceği Model 3’ün Fiyatı Daha Uygun Olabilir

Şimdiye kadar ABD’den ithal edilen Tesla’lar Çin’de yüksek fiyatlardan satılıyordu. Çin’deki çeşitli gümrük tarifeleri ve vergiler nedeniyle, ABD'deki Tesla fiyatlarına göre buradaki fiyatlar daha yüksek oluyordu. Elbette bu durum, Tesla’nın, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’deki satışlarını etkiledi.

Tesla, ABD’deki Gigafactory 1 ve Gigafactory 2'nin bir benzerini Çin’de faaliyete geçirmeye gittikçe yaklaşıyor (Gigafactory 3). Çin’deki fabrikada Model 3 üretiminin daha az maliyetle yapılacak olması, aracın satış fiyatını da değiştirecek. Bu durum, markanın satış adetlerinde büyük bir değişim yaratabilir. Peki Çin’de üretilen bir Model 3, Asya’da yaşayan birisi için ne kadara mal olacak?

Bloomberg’te yer alan bir habere göre, bu sorunun kesin cevabını almaya çok yakın olabiliriz. Hali hazırda ABD’den ithal edilen en uygun fiyatlı Model 3, 54.555 dolara (yaklaşık 330.000 TL) satın alınabiliyor. Şu anki tahminlere göre Çin’de üretilecek olan Model 3’ün baz fiyatı ise, devletin elektrikli otomobil yardımları olmadan yaklaşık 43.400 dolar (yaklaşık 260.000 TL) olacak. Buna göre, Çin’de üretilen Model 3’ün çok daha makul bir fiyat etiketine sahip olacağı görülüyor.

Tesla 31 Mayıs’ta, gelecekte Çin’de üreteceği otomobilleri hakkında bir duyuru yapmayı planlıyor. Ancak bu araçların fiyatlarının, söz konusu duyurunun konuları arasında yer alıp almadığı bilinmiyor. Tesla da şimdilik konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

Gigafactory 3