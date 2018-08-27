Tesla'nın Elektrikli Kamyonu Semi, ABD'yi Tek Başına Dolaşıyor

Tesla son zamanlarda Model 3’ün üretimine odaklanmış olsa da, şirketin diğer araçlarında da birçok önemli gelişme yaşanıyor. Bunlardan biri ise geçtiğimiz Ocak ayında görücüye çıkan Tesla'nın ilk elektrikli kamyonu Semi. Çarpıcı tasarımıyla kendine hayran bırakan Semi, ABD’yi tek başına dolaşıyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Semi’nin Tesla Supercharger ağını ve bir uzatma kablosu kullanarak ülkeyi tek başına dolaştığını söyledi. Elektrikli kamyonun yardım aldığı tek konu ise bataryalarının şarj edilmesi oluyor.

What’s cool is that it was driven across the country alone (no escort or any accompanying vehicles), using the existing Tesla Supercharger network and an extension cord — Elon Musk (@elonmusk) 25 Ağustos 2018

Elektrikli araçların menzil soruna çözüm üretebilmek adına tasarlanan Supercharger istasyonları, 2013 yılından bu yana ABD’nin çeşitli yerlerinde kullanıcılara hizmet veriyor. Supercharger’lar 30 dakikalık bir şarj ile araçlara yaklaşık 320 kilometrelik bir menzil kazandırıyor.

Bununla birlikte şirket, Tesla Semi’nin menziline 650 kilometre ekleyecek Megacharger adlı bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Supercharger’a kıyasla çok daha güçlü olan bu istasyonlar, yakında belirlenen noktalara konumlandırılacak.

UPS'ten Walmart'a, Pepsi'den DHL'ye kadar dünyadaki birçok dev kuruluşun sipariş ettiği Semi, sadece 5 saniyede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Başta autopilot olmak üzere birçok özelliği ile dikkat çeken Tesla Semi’nin üretimine ne zaman başlanacağı ise belirsizliğini koruyor.