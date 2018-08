Tesla'nın Elektrikli Kamyonu Semi, ABD'yi Tek Başına Dolaşıyor

Tesla son zamanlarda Model 3’ün üretimine odaklanmış olsa da, şirketin diğer araçlarında da birçok önemli gelişme yaşanıyor. Bunlardan biri ise geçtiğimiz Ocak ayında görücüye çıkan Tesla'nın ilk elektrikli kamyonu Semi. Çarpıcı tasarımıyla kendine hayran bırakan Semi, ABD’yi tek başına dolaşıyor.

Tesla CEO’su Elon Musk, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Semi’nin Tesla Supercharger ağını ve bir uzatma kablosu kullanarak ülkeyi tek başına dolaştığını söyledi. Elektrikli kamyonun yardım aldığı tek konu ise bataryalarının şarj edilmesi oluyor.

What’s cool is that it was driven across the country alone (no escort or any accompanying vehicles), using the existing Tesla Supercharger network and an extension cord