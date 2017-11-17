Tesla'nın Elektrikli Kamyonu ve Spor Arabası Gün Yüzüne Çıktı

Elektrikli otomobil piyasasının kralı Tesla Motors, elektrikli kamyonunu nihayet gün yüzüne çıkardı. Tesla Semi adı verilen elektrikli kamyonlarını tanıtan Elon Musk, elektrikli kamyon projesinin dünyadaki fosil yakıt kullanımını azaltmak adına büyük bir adım olduğunu söyledi. Ayrıca lansmanda dünyanın dört gözle beklediği Tesla'nın yeni spor arabası Roadster'de görücüye çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen ve Instagram'daki Atatürk paylaşımlarıyla milyonlarca beğeni alan Musk, ülkemizdeki popülerliğini bir hayli artırmıştı.

Ünlü mucit, Tesla'nın elektrikli kamyonu Semi'yi ABD'nin California eyaletinde düzenlenen ve internetten canlı olarak yayınlanan etkinlikle tanıttı. Semi'nin şimdiye kadar üretilmiş en güvenli ve en rahat TIR/kamyon olduğunu ifade eden Musk, "Çok çabuk hızlanan, İnanılmaz bir araç yapmak istedik" dedi.

Tesla Semi, oldukça yüksek bir şarj kapasitesine sahip ve fotoğraflardan da gördüğünüz gibi diğer TIR'ların/kamyonların aksine estetik tasarımıyla bir hayli dikkat çekiyor. Semi, sadece 5 saniye gibi kısa bir sürede 100 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tabii araç yüklüyken bu süre 20 saniyeye kadar çıkabiliyor, ancak yine de piyasadaki kamyonlara kıyasla inanılmaz bir performans vaat ediyor.

Tam şarj ile 800 kimometre yol yapabilen Semi, 1 milyon kilometre yol garantisine sahip. Dizel motorlu kamyonlar, tek bir depoyla 1600 kilometre yol kat edebiliyor. Ancak Elon Musk, depo dolum maliyeti gözetildiğinde Tesla Semi'nin dizel kamyonlardan mil başına yüzde 20 daha düşük maliyetli olduğunu söylüyor.

Çarpıcı tasarımıyla kendine hayran bırakan Tesla Semi, premium tadını aracın her noktasında hissettiriyor. Kokpit bölümünde her iki yanda bulunan dokunmatik ekranlar, sürücünün aracın tüm kontrolünü etkin bir şekilde eline almasını sağlıyor. Şirket, özellikle kokpit bölümünün sürücüler için özel tasarlandığını ve söz konusu dokunmatik ekranlar ile navigasyon bilgilerinin, kör nokta kontrolünün ve daha birçok verinin takip edilebileceğini belitti.

​Tesla Semi'nin elektrik bataryası, şasinin içine monte edilmiş. Kamyonun dört arka tekerleği için ayrı ayrı dört elektrik motoru bulunuyor. Kamyonun sürücü koltuğu da daha iyi görüş alanı için ortaya yerleştirilmiş. Musk ayrıca, aracın 40 dakikalık bir şarj ile 640 kilometre gidebileceğini söylerken, Semi'nin Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğunu ifade etti.

Bununla birlikte yeni amiral gemisinin autopilot özelliğine sahip olduğunu ve bu sayede şeridini koruyabileceğini ve sürücüye fren yardımı yapabileceğini belirtelim. Musk, Tesla Semi'nin fiyatı konusunda henüz bilgi vermezken, elektrikli kamyonu almak isteyenlerin 5 bin dolar rezervasyon bedeli ödemesi isteniyor. Otomotiv devi, elektrikli kamyonun seri üretimine 2019'da başlamayı hedefliyor.

"Peki, Tesla'nın elektrikli kamyon projesinin önemi nedir?" Bu gayet mantıklı bir soru. Geleneksel dizel motorlu ağır kamyon çeşitleri göz önüne alındığında, elektrikli kamyonların uzun vadedeki avantajları hem ekolojik açıdan hem de maliyet açısından çok daha fazla. Aynı zamanda, söz konusu elektrikli kamyonlar güneş enerjisiyle çalışan Megawarger'da şarj oluyor ve kısa bir sürede kilometrelerce yol yapabiliyor. Tesla, Megawarger'ların dünya çapında yaygınlaşmasını istiyor.

Kısacası elektrikli kamyonlar uzun vadede çok daha verimli ve ucuz olmasının yanında, gezegenimizin en büyük problemi olan ekolojik tehlikenin giderilmesi için de çok sağlam bir adım olabilir.

Tesla Roadster

Lansmanda tanıtılan bir diğer araç da Tesla'nın yeni elektrikli spor arabası Tesla Roadster oldu. Musk, aracın 100 kilometreye yalnızca 1.9 saniyede çıktığını ve bugüne kadarki en hızlı araç olacağını söyledi. 2020 yılında yollarda olacak Roadster, tam şarj ile yaklaşık 1000 kilometre yol gidebiliyor.

200 kWh'lık bir bataryaya sahip olan Roadster, 4 koltuklu bir spor araba olmasıyla da bir hayli dikkat çekiyor. Bu canavara sahip olmanın bedeli ise 250.000 dolar yani yaklaşık 1 milyon TL.

Elon Musk, "Bu araç benzinli arabaların sırtını yere getirecek" diyerek piyasadaki diğer otomotiv devlerine gönderme yapmayı da ihmal etmedi. Bakalım Audi, BMW ve Mercedes gibi otomobil devleri, Musk'ın bu hamlesine nasıl bir karşılık verecek?

Fakat gerçek şu ki Tesla Motors'un gün geçtikçe çok daha iddialı bir hale gelmesi, otomobil piyasasını yıllardır tekeline almış dev markaların işlerini bir hayli zorlaştıracak.

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