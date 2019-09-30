Tesla'nın Gözcü Modu Bir Kadını Ele Verdi

Otomobillerin sadece ulaşım için kullanıldığını düşünenler Tesla araçlarına sahip olduktan sonra bu görüşlerinden vazgeçebiliyor. Tesla adeta hareket eden devasa bir teknoloji. İşte haberimizin detayları.

Geçtiğimiz günlerde Tesla aracının köpek modu sayesinde ceza almaktan kurtulan bir adamdan bahsetmiştik. Şimdi ise Tesla aracına sahip bir adam, aracını çizen kişiyi Tesla gözcü modu ile bulabildi.

Tesla gözcü modu kadını net bir şekilde tespit etti

Bilindiği kadarıyla ortada hiçbir neden yokken bir kadın Tesla model 3 sahibi bir adamın aracını anahtarıyla çizdi. Kızının maçı için alana giden ve aracını oraya park eden adam aracının çizilmiş olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

Görüntülerdeki kadını tanımadığın ve ilk defa gördüğünü ifade eden adam, durumu hemen Tesla gözcü modu ile halletti. Görüntüleri Facebook üzerinden paylaşan Tesla sahibi daha sonradan polis ile irtibata geçti.

Polisler yaptığı açıklamada normal şartlarda böyle bir durumun kesinlikle fark edilemeyeceğini, ancak Tesla gözcü modu ile kadını aradıklarını söyledi. Peki sizce de Tesla gözcü modu bu tür kriminal olaylar için önemli bir avantaj sağlayabiliyor mu? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.