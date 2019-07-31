Tesla'nın Nevada Fabrikasında Bir İşçi Hayatını Kaybetti

Dünyanın en büyük teknoloji devlerinden bir tanesi olarak görülen Tesla maalesef bu sefer teknoloji ile gündeme gelmedi. Şirket Nevada'daki fabrikasında bir işçinin ölümü ile çalkalanıyor. Büyük şirketler mümkün olduğunca işçi kazalarını önlemeye çalışırken, bazen başarısız olabiliyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

Elon Musk şirketlerinin genellikle yüksek çalışma saatlerine sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle birçok kez Tesla başta olmak üzere şirketin önemli birimlerinde görev alanlar çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabiliyor. Şirket bunu önlemek istese bile, maalesef iş kazalarını sıfıra indirmek pek kolay değil.

Tesla yine mahkemelik olmak istemiyor

22 Temmuz'da yaşanan olayda, 61 yaşındaki Michael Johnston henüz net olarak bilinmeyen bir sebeple hayatını kaybetti. Adamın cesedi fabrikanın 3. katında diğer çalışanlar tarafından farkedildi. Tesla yetkileri ve polisler olayı aydınlatmaya çalışıyor.

Polisler tarafından yapılan çalışmalarda, adamın ölme nedeni olarak tıbbi sebepler görülüyor. Konu ile ilgili açıklamalar yapan Tesla, son derece üzüntülü olduklarını ve otopsi sonucunu beklediklerini ifade etti. İlk belirlemelere göre herhangi bir iş kazası ortaya çıkmadı.

Tesla güvenlik şefi, konuyla ilgili yaptıkları çalışmalarda insan olarak hata yapabileceklerini ancak bunu en aza indirmek istediklerini ifade etti. Her geçen yıl daha az iş kazasını hedeflediklerini ifade eden Güvenlik Şefi olaydan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Peki sizce de Tesla, çalışanlara yeterince değer vermiyor mu?