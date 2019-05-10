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Tesla'nın Otomatik Pilot Modunda Porno Filmi Çekildi

Emre Fırtına
Emre Fırtına - | İnternet

Porno yıldızı Taylor Jackson'ın çektiği video sosyal medyaya damga vurdu. Jackson, Tesla'nın otomatik sürüş modundayken porno filmi çekti. Tinder üzerinden bulduğu kişiyi aracına alan Jackson, otonom olarak hareket eden aracın içerisinde ilişkiye girdi.

Tesla'nın otomatik pilot modu halen geliştirilme aşamasında ve sürücülerin bu modu kullanırken dikkatli olması gerekmekte. Yol boyunca ellerin serbest olduğu video, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Pornhub'ın resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşılan gönderinin altına binlerce yorum yapıldı. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reporting you to Elon for not having two hands on the wheel with autopilot enabled. #phworthy

Pornhub (@pornhub)'in paylaştığı bir gönderi ()

Görüntülerin çekildiği esnada otonom olarak ilerleyen aracın kaza yapma ihtimali bulunmaktaydı. Büyük riski göze alan Taylor, otomatik pilotun kullandığı araç içerisinde 9 dakika boyunca video çekti. Görüntüler kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından izlendi ve sitede en çok aranan kelimeler listesinde yer aldı. Elon Musk konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Sizler otonom olarak hareket eden aracın içerisinde çekilen görüntüler hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce otomatik pilota güvenilir mi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın! Yorumlarınızı merakla bekliyoruz!

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