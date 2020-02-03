Tesla'nın Otopilotunun Çevresini Nasıl Algıladığını Gösteren Video Yayınlandı!

Söz konusu şey otopilot teknolojisi olduğunda işlerin oldukça karmaşık bir hale geldiğini ve çok ince ayarların gerektiğini söyleyebiliriz. Peki Tesla bu sorunun altından nasıl kalkıyor? Şirket yaptığı paylaşım ile birlikte otopilot modunun çevresini nasıl algıladığını gözler önüne serdi.

What unreleased FSD Autopilot sees. Straight from Tesla Autopilot recruiting website. pic.twitter.com/EaI5DzKbYs — The Tesla Show (@TheTeslaShow) January 31, 2020

The Tesla Show isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımla birlikte kameranın etrafı nasıl algıladığını, yorumladığını ve temel olarak nelerden faydalandığını anlamış oluyoruz. Yaklaşık yarım dakika uzunluğundaki bu videonun oldukça keyif verici olduğunu söylemem mümkün.

Buna karşın görüntüde yer alan veriler bir o kadar karmaşık ve bu da bu işlerin başta da bahsettiğim gibi oldukça ince ayarlar gerektirdiğinin bir diğer göstergesi durumunda.

Bazı Ufak Tefek Pürüzler

Şu sıralar pek çok Tesla sürücüsü araçların kendi kendine ve aniden hızlandığını dile getiriyor. Söz konusu sorunu raporlayan sürücülerin taleplerinin ardından şirket, bu sorunla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını açıkladı.Eğer doğru ise bu, her türlü kaza ve en kötü senaryolarda ölüm için davetiye demektir.

Müşteri şikayetlerini ve raporlarını düzenli olarak gözden geçirdiklerini belirten yetkililer, "Araç sadece sürücü bunu yapmasını söylerse hızlanır ve sürücü frene bastığında yavaşlar veya durur." dedi. Yine de olası tüm sorunları göz önüne almak için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten yetkililer, her türlü ihtimalin göz önüne alındığını duyurdu.