Tesla'nın Rakibi Rivian Rakiplerini Terletmeye Başladı

Aldığı yatırımlar ve destekler ile gündeme gelen elektrikli araç üreticisi Rivian yeni yatırımlarla ivme kazanmaya devam ediyor.

Rivian 1,3 Milyar Dolar Değerinde Yeni Yatırım Aldı

Rivian tarafından tasarlanan elektrikli araçlar henüz satışa çıkmadı. Buna karşın Amazon da dahil olmak üzere yatırımcılar Tesla şirketinin en büyük rakibine para dökmeye devam ediyor. Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan Rivian CEO'su RJ Scaringe aralarında Amazon ve Ford gibi şirketlerinde bulunduğu yatırımcılardan 1,3 milyar dolar civarında yatırım aldığını duyurdu.

Bu yatırımın Amazon tarafından geçtiğimiz şubat ayında yapılan 700 milyon dolar tutarındaki yatırımın ardından geldiğini de vurgulayalım. Rivian bu yeni yatırımın ne kadarının Amazon tarafından yapıldığını muhtemelen açıklamayacaktır. Ancak Amazon daha öncesinde yaptığı açıklamada teslimat filosu için 100,000 adet elektrikli kamyonet siparişi vereceğini duyurmuştu.

Güncel olarak elektrikli kamyonet ve elektrikli SUV modelleri üzerinde çalışan şirket, her iki modeli de 69,000 dolar başlangıç fiyatı ile ön siparişe açmış durumda. Söz konusu finansman açıklamasının Tesla'nın 420 dolar hisse değerine ulaştığı sırada gelmesi ise dikkat çeken bir başka detay oldu.

Rivian'ın yeni araçlarını 2020 yılının sonuna kadar teslim etmesi bekleniyor.