Tesla'nın Yeni Başkanı: Elon Musk, Twitter'ı Akıllıca Kullanıyor

Tesla’nın çiçeği burnunda başkanı Robyn Denholm, şirketin CEO koltuğunda oturan Elon Musk’ın Twitter’ı çok akıllıca kullandığına inanıyor.

Çarşamba günü Avustralya’nın Sidney kentinde düzenlenen bir etkinlikte konuşma yapan Denholm, Twitter’ın şirket yöneticileri için önemli yere sahip olduğunu söyledi.

“Twitter bugün birçok yönetici için günlük hayatın bir parçası. Bence, Elon Musk sosyal medyayı çok akıllıca kullanıyor” diyen Tesla başkanı, Musk’ın Tesla’nın kurumsal yapısına herhangi bir zarar vermediğini de sözlerine ekledi.

Tesla’da her şeyin yolunda gittiğini söyleyen Denholm, Musk ile her zaman görüşme halinde olduklarını belirtti.

Tesla CEO'su Elon Musk

2014 yılından beri Tesla yönetim kurulunda yer alan Denholm, Musk’ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile anlaşarak istifa etmesinin ardından geçtiğimiz kasım ayında şirketin yeni yönetim kurulu başkanı olarak atanmıştı.

Musk, ağustos ayında Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tesla’yı New York Borsası’ndan çekebileceğini ve yatırımcılara hisse başına, mevcut değerinin beşte bir daha fazlası olan 420 dolarlık ödeme yapmayı teklif edeceğini söylemişti.

Bunun üzerine SEC, manipülatif tweetler attığı gerekçesiyle ünlü girişimciye dava açmıştı. Davanın geri çekilmesi için komisyonla anlaşma yoluna giden Musk, Tesla’nın yönetim kurulu başkanlığından istifa etmeyi ve 20 milyon dolar para cezası ödemeyi kabul etmişti. Ünlü girişimci, söz konusu anlaşma gereği, üç yıl boyunca Tesla'nın yönetim kurulu başkanı olamayacak.