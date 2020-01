Tesla'nın Yeni Fabrikası Yerel Halkı Endişelendiriyor

Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya'da kuracağı fabrikayla ilgili oluşan çevresel kaygıları, tesisin tahmin edilenden daha az su kullanacağını söyleyerek yumuşatmaya çalışıyor.

Almanya'nın Brandenburg şehrine kurulması planlanan Tesla fabrikasının halka açık içme suyu şebekesinden 372 metreküp su çekeceği dile getirilince yerel halk tarafından protestolar başlamıştı. Ayrıca fabrikanın kurulacağı bölge için ormanın bir kısmının kesileceği duyurulmuştu.

Alman vatandaşlar tarafından protestolarla karşılaşan Elon Musk ise yerel halkı sakinleştirmek istiyor. En geç 2021 yılında faaliyete geçmesi beklenen Tesla fabrikasının beklendiği kadar su harcamayacağını söyleyen Musk, yayınladığı tweet'te pil üretimi haricinde fazla elektrik tüketilmeyeceğini aktardı.

Sounds like we need to clear up a few things! Tesla won’t use this much net water on a daily basis. It’s possibly a rare peak usage case, but not an everyday event. Also, this is not a natural forest — it was planted for use as cardboard & only a small part will be used for GF4.