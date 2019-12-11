Geçtiğimiz Kasım ayında bir açıklama yapan Tesla CEO’su Elon Musk, şirketin Gigafactory 4 olarak adlandırılacak olan yeni fabrikasının Almanya’da kurulacağını duyurmuştu. Şimdi de Tesla’nın yeni fabrikasının üretim kapasitesi belli oldu.

Tesla’nın Avrupa’daki ilk fabrikasını Almanya’nın başkenti Berlin’de kuracağını açıklamasının ardından, fabrikanın üretime ne zaman başlayacağı ve üretim kapasitesinin ne olacağı soruları sorulmaya başlanmıştı.

Yılda 500 Bin Adet Araç Üretilecek

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Tesla’nın Berlin’de kuracağı Gigafactory 4’te yıllık 500 bin adet elektrikli otomobil üretilecek. Fabrikada ayrıca, batarya, elektrik motoru ve güç aktarma organlarının da üretileceği belirtiliyor. Fabrikada üretilecek ilk Tesla otomobilinin ise Model Y olacağı ifade ediliyor.

Tesla Model Y

Bir başka Alman gazetesi Allgemeine Zeitung’a göre de Tesla, Gigafactory 4 için Almanya’ya 4 milyar euro’luk yatırım yapacak. Yeni fabrikanın 420 futbol sahası büyüklüğünde olacağı ve Almanya’da 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacağı belirtiliyor.

Almanya’nın başkenti Berlin’e kurulacak olan Gigafactory 4’ün inşaasına 2020 yılında başlanması ve otomobil üretiminin de 2021’de başlatılması planlanıyor.