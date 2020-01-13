Tesla'nın Yeni Özelliği Büyükanneye Korku Dolu Anlar Yaşattı

Tesla birkaç ay önce Smart Summon (Akıllı Çağrı) adını verdiği bir yazılım güncellemesi yayınladı. Adından da anlaşılacağı üzere bu özellik, Tesla sahiplerinin arabalarını çağırmasına ve nerede olurlarsa olsunlar araçlarının otomatik sürüş özelliği sayesinde yanlarına gelmesini sağlıyor.

Smart Summon özelliğine ilişkin açıklamada bulunan Tesla, araç sahiplerinin zamandan kazandığını dile getiriyor. “Taşan bir alışveriş sepetiniz varsa, telaşlı bir çocukla uğraşıyorsanız veya sadece yağmurda arabanıza yürümek istemiyorsanız kullanmak için mükemmel bir özellik” diyor.

Smart Summon'a erken erişimi olan müşteriler, yolculuklarına hem kolaylık kattıklarını hem de arabalarını aldıklarında eşsiz bir zevk yaşadıklarını belirtiyor. Smart Summon'un ilk tanıtımı 2016'da yapılmıştı ancak özelliğin kullanılabilir hale gelmesi 2020'ye kadar uzadı, yine de özelliğin işlevi temelde hala aynı.

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