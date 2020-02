Tesla Otomatik Pilotu Arabanın Tepeden Yuvarlanmasını Engelledi

Bir Tesla Model X sahibi, aracının yoldan çıktığı ve oldukça dik bir tepeden düşmeye yakın olduğu anlarda otomatik pilotun devreye girerek, hayatını kurtardığını anlattı. Reddit üzerinden başına gelenleri anlatan Justin Bowen, yeni nesil arabaların güvenlik konusunda ne kadar geliştiklerini bizlere tekrar göstermiş oldu.

Bowen, Reddit hesabı üzerinden paylaştığı hikayede, yapmak üzere olduğu kazayı anlattı. Tesla Model X ile yoldan çıkıp, tepeden aşşağı yuvarlanmak üzere olduğu sırada otomatik pilotun devreye girdiğini aktaran talihli adam, otomatik pilotun frenleri çalıştırdığını dile getirdi. Devreye girerek ani fren yapan ve arabanın tepeden yuvarlanmasını engellediğini aktaran Tesla sahibi, otomatik pilotun öneminden bahsetti.

"Olay yaşandığında otomatik pilot devrede değildi" diyen Bowen, "Bir başka araç olsa tepeden aşağıya yuvarlanmıştı; ancak Tesla'nın otomatik pilot sistemi açık olmamasına karşın tam zamanında devreye girerek, arabanın yuvarlanmasını engelledi" açıklamasını yaptı.

Arabanın durumunu ve asılı kaldığı noktayı Twitter adresi üzerinden paylaşan Justin Bowen, yaşanan olayın ne kadar sıkıntılı olduğunu bizlere göstermiş oldu. Hemen aşağıda izleyebileceğiniz videoda görebileceğiniz gibi Tesla, neredeyse düşmek üzereyken durabilmişti.

@elonmusk as an early adopter of @Tesla using AP 1.0 AP 2.5 for over over 50K total AP miles I can contribute more than just my experience as an engineer but also an avid user. My X even saved my life; tow truck driver said it was a 70° slope surprised I stopped and didn’t flip. pic.twitter.com/60zKYl0gDa