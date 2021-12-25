Tesla Otomobilde Oyun Oynama Konusunda Geri Adım Atıyor

Tesla, otomobilde oyun oynama konusunda oldukça önemli bir karar aldı. Alınan karara göre yakında yayımalanacak bir güncelleme ile bilrikte hareket halindeki araçlarda oyun oynamak mümkün olmayacak.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tesla, bazı oyunları hareket halindeki otomobillerde oynanabilir hale getirmişti. Hareket halindeki Tesla araçlarında oyun oynanabilmesi, geçtiğimiz günlerde Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinin (NHTSA) dikkatini çekmişti. NHTSA yetkileri, bunun üzerine elektrikli araç üreticisine video oyunları nedeni ile soruşturma başlatmıştı.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Tesla araçlarında yer alan bu özelliğin sürücülerin dikkatini dağıtabileceğini ve kaza riskini arttırabileceğini söylemişti.

Passenger Play olarak isimlendirilen özellik, yaklaşık olarak 580 bin adet Model S, Model X, Model 3 ve Model y EV modellerinde yer alıyor. Şirket daha önce dokunmatik ekrana çeşitli video oyunları eklemişti ancak bu oyunlar yalnızca araç park halindeyken oynanabiliyor.

Tesla Otomobilde Oyun Oynama Özelliğine Sınırlama Getiriyor

Elektrikli araç üreticisi Tesla, hareket halindeki araçlarda oyun oynanabilmesini mümkün hale getiren Passenger Play isimli özelliği devre dışı bırakmayı kabul etti. Bu özellik, seyir halindeki arabada oyun oynamayı sağladığı için eleştirilere maruz kalmıştı.

NHTSA tarafından başlatılan soruşturma, Tesla'nın konu ile ilgili oldukça önemli bir karar almasına teşvik etmiş gibi görünüyor. Şirket tarafından yayımlanacak yeni güncelleme ile birlikte hareket halindeki araçta oyun oynama özelliği devre dışı kalacak. Söz konusu güncellemenin ne zaman yayımlanacağı henüz bilinmiyor.

NHTSA, The New York Times'a yaptığı açıklamada, yeni güncelleme ile birlikte Passenger Play özelliğinin araç hareket etmeye başladığı takdirde kullanılamayacağını söyledi. Tesla, konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

Seyir halindeki Tesla araçlarında üç adet oyunun oynanabilir durumda. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Tesla tarafından üretilen elektrikli araçlar park halindeyken 20'den fazla oyunu oynatabiliyor.

Hareket halindeki elektrikli otomobilde oynanabilen oyunlar arasında klasik arcade shoot 'em ups türündeki Sky Force Reloaded, dünyanın en popüler kart oyunlarından bir tanesi olan Solitare ve strateji türündeki Battle of Polytopia: Moonrise bulunuyor.

Tesla'nın otomobilde oyun oynama konusunda aldığı karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.