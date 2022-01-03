Tesla Otomobiller Satış Rekoru Kırdı!

Tesla otomobiller, 2021 yılında oldukça büyük bir başarının altına imza attı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi, kendi rekorunu kırdı. Şirket tarafından paylaşılan rapora dair merak edilen detaylar haberimizde.

Tesla Otomobiller 2021'de Ne Kadar Sattı?

Elektrikli araç alanında öncü isimlerden biri olan Tesla, 2021 yılında gerçekleştirdiği teslimatlara ilişkin rapor yayımladı. Yayımlanan rapor, şirketin geçtiğimiz yıl kendi rekorunu kırarak büyük bir başarı elde ettiğini gözler önüne serdi.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli elektrikli araç üreticisi, geçtiğimiz yıl 936 bin 172 araç teslim ederek rekor kırdı. Tesla, 2020 yılında 499 bin 550 araç teslimatı yapmıştı. Bu bilgi, satışlarda 2021 yılında 2020'ye kıyasla yüzde 87'lik bir artışın meydana geldiğini gösteriyor.

Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan şirket, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 241 bin 300 teslimat gerçekleştirdi. Bu başarıyı devam ettirmeyi ve hatta satışları önemli ölçüde arttırmayı başaran şirket, dördüncü çeyrekte 308 bin 600 otomobil teslim etti.

Geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde satılan Tesla arabalarının büyük bir kısmının Model 3 ve Model Y isimli araçlar olduğu açıklandı. 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yapılan teslimatların 11 bin 750 tanesi Model S ve Model Y, 296 bin 850 adedi ise Model 3 ve Model Y araçlarına ait.

Oldukça uzun bir süredir devam eden çip sıkıntısı, Tesla dahil olmak üzere çok sayıda otomobil üreticisini olumsuz yönde etkiledi. Elektrikli araç üreticisi, şubat ayında çip krizi nedeni ile Kaliforniya'da yer alan fabrikasını kapatmak zorunda kalmıştı. Ayrıca bazı müşteriler, araçlarında USB portlarının eksik olduğunu bildirmişti.

Çip krizi nedeniyle yaşanan olumsuzluklara rağmen araç kiralama şirketi Hertz'in filosuna 100 bin adet Tesla aracını eklemesinin ardından elektrikli araç üreticisi Tesla'nın değeri ekim ayında 1 trilyon doları aştı. Böylelikle şirket, 2021'in üçüncü çeyreğinde şimdiye kadarki en kârçeyreğine sahip olmuştu ancak son çeyreğe dair kazançların henüz açıklanmadığı düşünüldüğünde bu durumun değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Tesla otomobillerin geçtiğimiz yıl içerisinde elde ettiği başarı hakkında ne düşünüyorsunuz? ABD merkezli elektrikli araç üreticisinin arabaları ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.