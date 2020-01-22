Tesla Otomobillerde The Witcher Dönemi Başlayabilir!

Son zamanlarda The Witcher ile fazla ilgilenen Elon Musk, sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı anketle birlikte önemli bir işaret verdi.

Tesla'da The Witcher Oynamak Mümkün Olabilir

Evet, en büyük derdimiz bu olmayabilir. Ancak Tesla, özellikle otonom sürüş teknolojisinin de gelişmesi ile birlikte sürücülere alternatif zaman geçirme yöntemleri sunmak için çabalıyor.

Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tesla'da The Witcher oynamak ister misiniz?" sorusunu takipçilerine yöneltti. Buna ek olarak araçta Netflix üzerinden diziyi izleyebilme imkanınızın da halihazırda bulunduğunu vurgulayan Musk'ın anketinde yüzde 85 evet oranı bulunuyor. Tabii bu değer, haberi girdiğimiz sırada geçerli ve değişiklik gösterebilir.

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater) — Elon Musk (@elonmusk) January 22, 2020

Olası bir adımda Musk'ın üçlemeden hangisine yer vereceği belli değil. Ancak 2015 yılında piyasaya çıkan en yeni oyun The Witcher 3: Wild Hunt muhtemel aday olacaktır. Tesla sahipleri aslında şu an ekran üzerinde oynayabilecekleri bazı oyunlara sahip. Ancak The Witcher, bunların hepsinden daha güçlü. Oyunlar sırasında kontrol genelde direksiyon aracılığı ile yapılsa da harici bir kontrolör de bağlanabiliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Arabada The Witcher oynamak sizce keyifli bir şey mi yoksa anlamsız bir uğraş mı olur? Hemen aşağıda bulunan yorumlar sekmesinden görüşlerinizi iletebilirsiniz.