Tesla Otomobillerde The Witcher Dönemi Başlayabilir!

Son zamanlarda The Witcher ile fazla ilgilenen Elon Musk, sosyal medya hesapları üzerinden başlattığı anketle birlikte önemli bir işaret verdi.

Evet, en büyük derdimiz bu olmayabilir. Ancak Tesla, özellikle otonom sürüş teknolojisinin de gelişmesi ile birlikte sürücülere alternatif zaman geçirme yöntemleri sunmak için çabalıyor.

Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Tesla'da The Witcher oynamak ister misiniz?" sorusunu takipçilerine yöneltti. Buna ek olarak araçta Netflix üzerinden diziyi izleyebilme imkanınızın da halihazırda bulunduğunu vurgulayan Musk'ın anketinde yüzde 85 evet oranı bulunuyor. Tabii bu değer, haberi girdiğimiz sırada geçerli ve değişiklik gösterebilir.

Want to play The Witcher game on your Tesla? (you can already watch the show on Tesla Netflix theater)