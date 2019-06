Tesla Otomobillerde Yarış Oyunu Oynanabilecek

Bir süre önce Tesla'nın akıllı ekranından oyun oynanabileceğini söyleyen ve yeni bir oyun sunan Tesla, sürücülerini heyecanlandırdı. Beach Buggy Racing 2 isimli oyunu isterseniz direksiyon ve pedal kullanarak oynayabilirsiniz.

Araçlarına daha fazla eğlence öğesi getirmek istediklerini söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk, kontrol paneline Beach Buggy Racing 2 oyununun eklendiğini duyurdu. Daha önceden Atari klasiği Pole Position'u sunan ancak lisans sorunu yüzünden oyunu silmek zorunda kalan Tesla, görünen o ki daha interaktif oyunlara hazırlanıyor.

Your next charging session is going to be SO 👏 MUCH 👏 FUN 👏 pic.twitter.com/5YzSL36kCC