Tesla Otomobillerde Yarış Oyunu Oynanabilecek

Bir süre önce Tesla'nın akıllı ekranından oyun oynanabileceğini söyleyen ve yeni bir oyun sunan Tesla, sürücülerini heyecanlandırdı. Beach Buggy Racing 2 isimli oyunu isterseniz direksiyon ve pedal kullanarak oynayabilirsiniz.

Araçlarına daha fazla eğlence öğesi getirmek istediklerini söyleyen Tesla CEO'su Elon Musk, kontrol paneline Beach Buggy Racing 2 oyununun eklendiğini duyurdu. Daha önceden Atari klasiği Pole Position'u sunan ancak lisans sorunu yüzünden oyunu silmek zorunda kalan Tesla, görünen o ki daha interaktif oyunlara hazırlanıyor.

Your next charging session is going to be SO 👏 MUCH 👏 FUN 👏 pic.twitter.com/5YzSL36kCC — Tesla (@Tesla) 18 Haziran 2019

Tesla tarafından yapılan açıklamada Beach Buggy Racing 2, üreticinin OTA sistemini kullanarak arabalara kurulum yapacak. Tesla oyunları gamepad ile oynanıyor olmasına rağmen aracın kendi direksiyon ve pedallarıyla oynamak çok daha ilginç olacak gibi gözüküyor. Tesla, Beach Buggy Racing 2 oynamak için 22 parça bulunduruyor ayrıca oyuna yeni sürücüler dahil etmenin de mümkün olduğunu söylüyor.

Netflix ve YouTube da Gelecek

Gelecek yeni güncellemeler ile Fallout Shelter oyununu araca eklemeyi planlayan Tesla, YouTube ve Netflix desteği de sunmayı planlıyor. Ancak güvenlik tedbirlerini elden bırakmayan üretici, bu uygulamaların veya oyunların kullanılabilmesi için aracın durudulmasını istiyor. Oto pilot sistemi yaygınlaştıkça bu şartın kaldırılabileceğini söyleyebiliriz.