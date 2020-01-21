Tesla Otomobillerde Yaşanan Sorun Sürücüleri Ölüme Sürüklüyor!

Tesla marka otomobillerde yaşanmaya başlayan ve kullanıcılar tarafından raporlanan yeni bir sorun sürücüleri ölüme sürüklüyor olabilir.

Kendi Kendine Hızlanıyor!

Modern otomobiller, geçtiğimiz nesillere göre daha akıllı bir hale geldi. Bu noktada sürüş deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan pek çok sistem ve sensör araçlarda yer almaya başladı. Bununla birlikte bazen teknolojinin varlığı işleri daha kötü ve daha karmaşık bir hale sokabilir. Nitekim bazı sürücüler için öyle de oldu.

Şu sıralar pek çok Tesla sürücüsü araçların kendi kendine ve aniden hızlandığını dile getiriyor. Söz konusu sorunu raporlayan sürücülerin taleplerinin ardından şirket, bu sorunla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını açıkladı.Eğer doğru ise bu, her türlü kaza ve en kötü senaryolarda ölüm için davetiye demektir.

Müşteri şikayetlerini ve raporlarını düzenli olarak gözden geçirdiklerini belirten yetkililer, "Araç sadece sürücü bunu yapmasını söylerse hızlanır ve sürücü frene bastığında yavaşlar veya durur." dedi. Yine de olası tüm sorunları göz önüne almak için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten yetkililer, her türlü ihtimalin göz önüne alındığını duyurdu.

Şu aşamada soruşturma tamamlanana kadar herhangi bir bilgi edinmek pek de mümkün değil. Ancak olası gelişmelerden haberdar olmak için bizleri takip edebilirsiniz.