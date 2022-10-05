Tesla, Otomobillerinden Ultrasonik Sensörleri Kaldırıyor

Tesla, CEO Elon Musk'ın sadece gelişmiş sürücü destek sistemini ve diğer aktif güvenlik özelliklerini desteklemek için kamera ve yazılım kullanma planının bir sonraki adımı olan Model 3 ve Model Y araçlarından ultrasonik sensörleri kaldırıyor.

Bu aydan itibaren Kuzey Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Tayvan için üretilen tüm Model 3 ve Model Y araçları, araçlarının ön ve arka tamponlarında tipik olarak bulunan 12 ultrasonik sensörü artık içermeyecek. Ultrasonik dalgalar kullanarak mesafeyi ölçen ultrasonik sensörler, özellikle park gibi düşük hızlı senaryolarda çarpışma önleyici güvenlik sistemlerini desteklemek için genellikle yakınlık sensörü olarak kullanılıyordu.

Tesla, radarları araçlarından çıkaracağını söylemesinden yaklaşık 17 ay sonra değişiklikleri duyurdu. Radar veya ultrasoniklerden kaçınma kararı, ADAS'ı desteklemek için alınan kararlardan biri.

Otomobillerin Eksik Özellikleri Zamanla Sağlanacak

Otomobil üreticileri, bir otomobilin hızını çevreleyen trafiğe göre ayarlayan adaptif hız sabitleyici kontrolü, şerit tutma ve otomatik şerit değiştirme gibi ADAS özelliklerini sunmak için gereken algılamayı sağlamak için tipik olarak radar ve kameraların bir kombinasyonu olan lidarı kullanıyor.

Tesla, ultrasonik sensörlerin kaldırılmasının Model 3 ve Model Y araçlarla başlayacağını söyledi. 2023 yılında karar, Model S ve Model X araçlarını da içerecek.

Tesla, başlangıçta ultrasonik sensörler olmadan müşterilere teslim edilen herhangi bir aracın park yardımı ve çağırma gibi sınırlı veya aktif olmayan özelliklere sahip olacağını söyledi ancak şirket, bu özelliklerin er ya da geç yazılım güncellemeleri yoluyla geri yükleneceğini belirtti.