Tesla Otonom Araç Üretmeye Ne Kadar Yaklaştı?

Otonom araçlar 2030 yılına kadar muhtemelen yollarda görünmeye başlayacak. Uber gibi şirketlerde otonom taksiler olsa bile yine de doğaçlama notalarda bu tür araçlara nasıl bir tepki verileceği henüz net olarak bilinmiyor. Bu alanda en ileri olan şirketler, Tesla ve Apple denilebilir. İşte haberimizin detayları.

Tesla son olarak ışıkları bile algılayabilen bir otonom sistem geliştirdiğini söylemişti. Bu sistemleri geliştirse bile çok fazla uygulama imkanı olmuyor. Otonom araç kazasında hayatını kaybeden genç bir adam, bunda büyük bir paya sahip. Ancak Tesla yine de otonom araç konusunda hiçbir zaman pes etmeyecek.

Tesla otonom sistemler gizli geliştiriliyor

Elon Musk gibi bir girişimciye sahip olan Tesla şirketi, otonom araç konusunda şu an emekleme döneminde. Tesla'nın kamyonet modelleri de dahil olmak üzere bütün araç sistemlerinde otonom kontrol sağlanmak isteniyor. Bunun için şirket ağırlığı yazılım bölümüne verdi.

Yakın bir zamanda Tesla şirketindeki otonom bölüm çalışanları Apple kuruluşuna transfer olmuştu. Apple da otonom araçlar ile ilgili çalışmalarını büyük oranda artırıyor. Tesla genellikle kendi otomatik sistemlerini başka kuruluşlarla paylaşmıyor. Apple da, Tesla ile aynı yöntemi uyguluyor.

Genel olarak değerlendirildiğinde otonom sistemlerin trafikte kullanılması için henüz erken. Peki sizce de otonom araçlar ilerleyen yıllarda Tesla öncülüğünde daha da geliştirilebilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.