Tesla'nın Otonom Sürücüsü Zincirleme Kazaya Karıştı

Elektrikli otomobiller denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Tesla, aynı zamanda üzerinde çalıştıkları yapay zeka destekli otonom sürüş özelliği ile de tanınıyor. Şirketin iddialarına göre neredeyse tam otonom hale gelen Full Self-Driving isimli sürüş desteği, otoritelere göre hala yeterli seviyede değil. Yaşanan kazalar da bunu gösterir nitelikte.

Daha önceden de birçok kazaya karışan Tesla otomatik pilotunun sicil dosyası kabarmaya başladı. Geçtiğimiz ay San Francisco'da yaşanan ve 8 aracın karıştığı zincirleme bir kazanın Tesla otonom sürücüsün hatası sonrasında başladığı iddia edildi.

FSD Güvenli Riski Oluşturuyor Mu?

Tesla'nın otonom sürüş desteği FSD, uzun bir süredir Kuzey Amerika'da test ediliyordu. Geçtiğimiz günlere kadar Tesla tarafından belirlenen güvenlik puanı yüksek kullanıcılar, 15 bin dolar karşılığında FSD yazılımını satın alabiliyordu. Ancak yakın zamanda tüm kullanıcılar için FSD aktif hale geldi.

FSD'nin tüm kullanıcılar için aktif hale gelmesinden kısa bir süre sonra San Francisco'daki bir köprüde Tesla aracının yol açtığı büyük bir zincirleme kaza meydana geldi. 8 aracın karıştığı ve iki kişinin yaralandığı kazada köprüde büyük bir trafik oluştu.

Kaza sonrasında polise açıklamalarda bulunan Tesla sürücüsü, FSD'nin arızalı olduğunu ve saatte 90 kilometre hızla giderken aracın birden 30 km/h hıza düştüğünü iddia etti. Ani yavaşlama, Tesla'nın arkasındaki aracın duramamasına ve zincirleme kazanın gerçekleşmesine sebep oldu.

Polis raporunda ise FSD'nin bozulduğuna veya sürücünün iddialarına dair herhangi bir bulgu yer almadı. Raporda, FSD arızalı olduğu takdirde sürücünün kontrolü devralması gerektiği belirtildi.

Tesla İnsanları Kandırıyor

Tesla'nın ürün ismi Full-Self Driving (Tam Otonom Sürüş) olsa da aslında kullanıcılar için bir hayli yanıltıcı. Otomotiv Mühendisliği Topluluğu tarafından belirlenen otonom araç teknolojisi skalasına göre henüz SAE 2 seviyesinde olan FSD, adının aksine tam otonom bir sürüş deneyimi sunmuyor.

Şirketin de defalarca belirttiği üzere Tesla araçları otonom değil. Daha önceden de bu isimlendirmenin insanları yanıltması sebebiyle Tesla'ya büyük eleştiriler gelmişti.