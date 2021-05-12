Tesla'yı Otopilota Bırakıp Arka Koltukta Seyahat Etti! (Video)

Tesla otopilotuna güvenip arka koltuğa geçen sürücü yakalandı. Geçtiğimiz günlerde ABD'de kaydedilen bir görüntü, Tesla şoförünün arka koltukta yolculuk ettiğini gösteriyordu. Yetkililer ise hızlıca soruşturma başlatıp 25 yaşındaki adamı yakaladılar.

Yeni bir video, Tesla sahibinin, arabanın arka koltuğunda otururken seyahat ettiğini gösteriyor. Tesla'nın otopilot özelliği, basit bir hileyle kanıdırabiliyor ve bu sayede sürücü koltuğunda kimse olmadan yolculuk yapılabiliyor. Yetkililer ise bu durum karşısında endişeli.

Geçtiğimiz dönemde Kaliforniya Otoyol Devriyesi (CHP) tarafından ortaya atılan bir video, Tesla'sının arka koltuğunda yolculuk yapan bir şoförü gösteriyordu. 25 yaşındaki suçlu adam, geçtiğimiz Salı günü yakalandı ve ilçe hapishanesine gönderildi.

Tesla otopilotuna güvenip arka koltuğa geçen sürücü yakalandı

San Francisco'da kaydedilen görüntüler, arka koltukta oturan suçlu Tesla sahibini işaret ediyor. Yetkililer tarafından aktarılan bilgiye göre olay esnasında sürücü koltuğunda kimse yer almıyordu. Videoyu çeken çeken memur, 25 yaşındaki adamın videodan sonra sürücü koltuğuna geçtiği söylüyor.

CHP, Cumartesi günü bir sosyal medya paylaşımında, “Körfez Bölgesi yollarında seyahat eden Tesla'nın sürücü koltuğunda kimsenin oturmadığı olayı ihbar edildi. CHP, olayla ilgili üçüncü elden rapor aldı ve soruşturma devam ediyor" denildi.

Kaliforniya'da otonom araçların direksiyon başında sürücüsü olmadan çalıştırılması yasa dışı. Tesla sahibi olduğunu söyleyen bir memur, sürücü koltuğunda biri olmadan ve direksiyon simidini kontrol eden eller olmadan, otomobili kendi kendine sürüş modunda çalıştırmanın imkansız olduğunu söyledi.

Ancak kısa süre önce Consumer Reports, Tesla otopilotunu kandırıp kandırmayacağını görmeye karar verdi. Direksiyon simidine biraz direnç katan ağırlıklarla ve sürücü emniyet kemeri takılıyken, Tesla Model Y'nin otopilotta kaldığı ve sürmeye devam ettiği fark edildi.

Kıdemli direktör Jake Fisher açıklamasında, "Değerlendirmemize göre, sistem yalnızca sürücünün dikkatini verdiğinden emin olamadı, aynı zamanda koltukta bir sürücü olup olmadığını da anlayamadı" dedi.

Fisher'a göre diğer otomobil şirketlerinin, sürücünün dikkatini doğrulayan modelleri bulunuyor. Bu test, dünyanın en çok satan elektrikli markası Tesla için büyük bir sorun haline gelebilir.

CHP'li yetkililerden gelen açıklamada, ilgili Tesla Model 3 hakkında soruşturma başlatıldığı ve Tesla şirketinin de bu soruşturmada yer alacağı aktarıldı. Geçtiğimiz dönemde meydana gelen Tesla kazasında da otopilotun suçlu olabileceği belirtilmişti.