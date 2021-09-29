Tesla Otopilot Kazası Yüzünden Davalık Oldu: Polisler Yaralı

Tesla, otopilot kazası yüzünden yaralanan polisler tarafından dava edildi. Şirketin Tesla Model X'i durmuş ve ışıkları yanıp sönmekte olan polis araçlarına çarpması sonucunda 5 polis memurunu yaraladı. Model X yüzünden mağdur olan görevliler, şirkete dava açtı.

Davada 27 Şubat 2021 tarihinde otopilot modunda olan ve Tesla'nın tescillenmiş güvenlik özellikleri ile donatılan bir Tesla Model X'in Teksas'taki Eastex Otoyolu üzerinde trafiğe kapatılmış bir trafik şeridinde durmakta olan birkaç polis memuruna çarptığı, olayın sonucunda ise orada bulunan bütün polis memurlarının ağır yaralandığını belirtildi.

Şirkete açılan davada Tesla'nın otopilot sistemini güvenli ve doğru bir şekilde geliştirmediği ve üretmediği savunuldu. Ayrıca şirketin bütün bunların yanı sıra otomatik pilot sisteminin ışıkları yanıp sönen arabaları tespit edememesi konusunda insanları uyarmadığı ileri sürüldü.

Tesla, Otopilot Kazası İçin Tazminat Ödeyebilir

Davacılar, kaza sonucunda maruz kaldığı ağır yaralanmadan ve kalıcı sakatlık durumlarından ötürü şirketten tazminat talep ediyor ve Tesla'nın insanları özellikle otopilot kaynaklı sorunlara ve kazalara karşı bilgilendirmesini ve mevcut sorunları derhal ele alıp düzeltmesini istiyor. Davacılar, Dalton Fields, Rai Duenas, Kenneth Barnett, Chris Taylor ve Daniel Santiago'dan oluşuyor.

National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), Tesla'nın otopilot sistemli araçlarının acil durum araçlarına çarpması ile ilgili araştırmalara başladı. Paylaşılan bilgilere göre Tesla araçlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde şu ana kadar acil durum araçlarına çarpmasını içeren 12 olay var. Teksas'taki polis memurlarının da dahil olduğu 12 kazanın tümü, Ocak 2018 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleşti.

Davacılar, Tesla ve şirketin CEO'su Elon Musk'ın otopilotun mevcut yeteneklerini tekrar tekrar abarttığını, ilk müdahale ekipleri de dahil olmak üzere trafikteki insanların ciddi yaralanma ya da ölüm riskine maruz kalmasına yol açtığını öne sürdü.

Teksas'taki kaza, polis memurlarının araçları ararken meydana geldi. Arstechnica'ya göre Tesla Model X yaklaşık olarak 112 km hızla olay yerine sürdü ve polis memurlarının ağır yaralanmasına yol açtı. Tesla otopilot kazası, saat 01.15 civarında yaşandı. Olay sırasında Tesla sürücüsünün herhangi bir yara almadığı belirtildi ancak aynı durum olay yerindeki memurlar için geçerli değildi.