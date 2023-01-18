Bir Tesla Çalışanı, Tesla'nın Otopilot Videosunun Sahte Olduğunu İtiraf Etti!

Tesla'nın Otopilot'u zamanında ilk kez sunulmasından beri birçok özelliği azaltılan ve beklendiği gibi sunulmayan özellikler arasında yer alıyor ve bu özelliğin geçmişiyle ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Bir Tesla mühendisi, aracın kendi kendine sürüş ve park etme yeteneğini gösteren 2016 tarihli videonun gerçek olmadığını açıkladı.

Reuters, Tesla'da otomatik pilot mühendisi olan Ashok Elluswamy'nin bir ifadesinde, şirketin kendi adını taşıyan otomobillerinden birinin kendi kendine sürdüğünü ve park ettiğini gösteren videonun sahte olduğunu iddia ettiğini bildiriyor. The New York Times'da 2021 yılında yayınlanan bir makaleye göre, isimsiz Tesla çalışanları, aracın videoda izlediği rotanın zaten haritalanmış olduğunu ve hatta öne çıkan aracın çekimler sırasında kaza yaptığını iddia etti.

2016'da yayınlanan ve Tesla'nın web sitesinde hâlâ mevcut olan videoda, bir Tesla'nın bir kişiyi Tesla ofis parkına götürdüğü görülüyor. Yolcu araçtan iniyor ve araç diğer iki Tesla'nın arasına paralel park etmeden önce otoparkta tur atıyor. Videonun baş kısımlarında ise bir açıklama yer alıyor: "Sürücü koltuğundaki kişi sadece yasal nedenlerle oradadır. Hiçbir şey yapmıyor. Araba kendi kendine gidiyor."

İtiraf Bir Tesla Kazasını İçeren Davadan Geliyor

Reuters'in aktardığına göre Elluswamy ifadesinde "2016 yılındaki videonun amacı müşteriler için nelerin mevcut olduğunu doğru bir şekilde tasvir etmekten ziyade sisteme neyin yerleştirilebileceğini göstermekti." dedi.

Elluswamy'nin ifadesi, 2018 yılında bir Tesla kazasında hayatını kaybeden yazılım mühendisi Walter Huang'ın ailesi tarafından açılan davanın bir parçası. Huang'ın ailesi, Huang'ın Tesla'sındaki Otopilot'un kazaya neden olduğunu savunarak Tesla'ya dava açmıştı. Elluswamy, videonun o dönemde Tesla'nın sözde kendi kendine sürüş yeteneklerinin doğru bir tasviri olmadığını iddia ederken, Huang'ın ailesini temsil eden avukat Andrew McDevitt Reuters'e yaptığı açıklamada, "bu videonun herhangi bir sorumluluk reddi olmaksızın sunulmasının açıkça yanıltıcı olduğunu" söylemişti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.