Tesla'nın Popüler Modeli Büyük Ölçüde Ucuzlayabilir!

Tesla, ürün yelpazesindeki en uygun fiyatlı otomobilin maliyetini ve çekiciliğini yenilemek için çalışıyor.

Reuters tarafından aktarıldığı üzere şirket, "Highland" isimli bir proje üzerinde çalışıyor. Konuya aşina olan birçok kaynağa göre "Highland" projesi, elektrikli otomobil satışlarını artırmak için maliyeti düşürmeyi ve Model 3'ün çekiciliğini artırmayı hedefliyor.

"Highland" kod adlı projenin odak noktalarından biri, Model 3'ün iç kısmındaki bileşen sayısını ve karmaşıklığı azaltmak ve ekranlar dâhil Tesla alıcılarının değer verdiği özelliklere odaklanmak olacak.

Yenilenen Model 3, 2023 Yılının Sonlarında Satışta Olacak

Rapora göre yeniden tasarlanan Model 3, şirketin Çin'in Şanghay ve ABD'deki Fremont, Kaliforniya'daki fabrikalarında üretilecek. Yeni nesil Model 3'ün gelecek yılın sonlarına doğru satışa sunulması bekleniyor.

Şirket, Model 3'ü yeniden tasarlamanın yanı sıra, mevcut modellerinde sürekli güncellemeler yapıyor; buna hâlihazırda müşterilerde ve garajlarda bulunan bir milyondan fazla otomobilin Dolby Atmos desteği almasını sağlayacak bir güncelleme alacağına dair bir rapor da dâhil.

Ayrıca bazı testlerde Apple Music de tespit edildi, bu nedenle Apple'ın müzik akış hizmeti yakında Tesla otomobillerindeki yerini alabilir. Tesla otomobilleri henüz CarPlay'i desteklemediği için bu her iki şirket için de büyük kazanç olabilir.