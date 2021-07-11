Tesla PUBG Mobile İş Birliği ile Model Y Oyuncularla Buluşuyor

Tesla, PUBG Mobile'a ekleniyor. Oyuncular, yolculuğun geri kalanında kontrolü otomatik pilota bırakabileceği elektrikli otomobiller sayesinde odak merkezine sadece çevresindeki olası tehlikeleri alabilecek.

Tesla PUBG Mobile ile Reklam Dünyasına Adım Atıyor

PUBG Mobile muhtemelen çoğu oyuncunun bir elektrikli otomobil olmasını ve onu sürmek istediği tek oyun değil ancak ilk adımı atan oyun PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile oldu. PUBG Mobile'ın bir süre önce duyurduğu iş birliğinden sonunda oyuncular yararlanmaya başlıyor.

PUBG Mobile 1.5 güncellemesi ile oyuncular artık Erangel haritasında kendisinin sürmek zorunda olmadığı elektrikli otomobilleri kullanabilecek. Oyuncuların arabanın kendisinin gitmesini sağlaması için otomatik pilot modunu etkinleştirmesi de yeterli olacak. Tesla Model Y, oyuncuların şimdilik sürebileceği tek elektrikli otomobil ve bu araç gerçeğe yakın bir otomatik pilot modu deneyimi sunuyor.

Erangel haritasında kendiniz için Model Y alabileceğiniz bir "Tesla Gigafactory" de bulunuyor. Bu fabrikada bir araç üretilirken aracın üretim aşamalarını da görme şansınız var.

Bu güncellemenin sadece PUBG Mobile ile sınırlı olduğunu, PlayerUnknown's Battlegrounds oyununun diğer versiyonlarına (en azından şimdilik) gelmeyeceğini belirtmiş olalım. Bazı özelliklerin mobil versiyonuna gelip diğer versiyonlarına gelmemesi, Oyunun konsol ve PC sürümü daha gerçekçi bir battle royale hissiyatına odaklanmasından kaynaklanıyor.

Oyunda yeni güncelleme ile Tesla fabrikası ve Model Y'nin yanı sıra haritanın neresinde olursa olsun, hiçbir engel olmadan yolunuza devam etmenizi sağlayacak bir motosiklet ve bina da dahil olmak üzere birçok yenilik yapılıyor. Bu yenilikler hakkında fikir sahibi olmak için aşağıda yer alan videoya göz atabilirsiniz.

PUBG Mobile 2 (PUBG: New State) Ön Kayıt iOS'te Başlıyor

PUBG: New State ön kayıt daha önce Android'deki oyunculara açılmıştı ve milyonlarca oyuncu tarafından ön kayıt yapılmıştı. Yeni oyun için ön kayıtlar Ağustos 2021'de de iOS'teki oyunculara açılıyor.

Siz de PUBG Mobile geliştiricilerinin yeni oyunu hakkında çok büyük beklentilere sahipseniz iOS için ön kayıtlar başladıktan sonra kaydolmayı unutmayın.

Yeni oyun PUBG: New State'in resmi YouTube kanalında yayımlanan son tanıtım videosunu yukarıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.