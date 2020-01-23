Tesla Rakiplerini Solladı!

Son zamanlarda hisseleri hızla değer kazanan elektrikli otomobil üreticisi Tesla, pek çok önemli rakibini geride bırakmayı başardı.

100 Milyar Doları Geride Bıraktı!

21 Ocak akşamından bu yana yaşanan ani değerlenme ile birlikte Tesla hisseleri 592,96 dolar seviyesine kadar yükseldi. Haberin yazıldığı saat itibarıyla 569,56 dolar civarlarında gezinen hisseler, şirketin 102,66 milyar dolar piyasa değerine ulaşmasına yol açtı.

Tesla güncel hali ile 89,44 milyar dolar piyasa değerine sahip olan en büyük rakiplerinden birisini, Volkswagen'i geride bırakmayı başardı. Üstelik Volkswagen geçtiğimiz yıl yaklaşık 10,97 milyon adet araç satışı gerçekleştirmişken Tesla yalnızca 367,5 bin adet araç satışı gerçekleştirdi.

Teknoloji ve inovasyonun durdurulamayan yükselişini izliyoruz.

Özellikle Model 3 ile birlikte önemli satış başarılarına imza atan şirket, pek çok bölgeden yoğun talepler alıyor. Tabii Gigafactory de burada önemli olan detaylardan birisi. New Street Research analistlerine göre şirket 2025 yılında yaklaşık 3 milyon adet araç teslimatı gerçekleştirerek endüstrinin en çok kar eden şirketi haline gelecek.

Geleceğe yönelik olumlu beklentilerin artması da hisse değerlerinin yükselmesinde en önemli nedenlerden birisi.

Yine de Bazı Sorunlar Var

Şu sıralar pek çok Tesla sürücüsü araçların kendi kendine ve aniden hızlandığını dile getiriyor. Söz konusu sorunu raporlayan sürücülerin taleplerinin ardından şirket, bu sorunla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığını açıkladı. Eğer doğru ise bu, her türlü kaza ve en kötü senaryolarda ölüm için davetiye demektir.

Müşteri şikayetlerini ve raporlarını düzenli olarak gözden geçirdiklerini belirten yetkililer, "Araç sadece sürücü bunu yapmasını söylerse hızlanır ve sürücü frene bastığında yavaşlar veya durur." dedi. Yine de olası tüm sorunları göz önüne almak için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirten yetkililer, her türlü ihtimalin göz önüne alındığını duyurdu.