Tesla, Rekor Teslimat Yapmasına Rağmen 408 Milyon Dolar Kaybetti

Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil devi Tesla, 2019 yılının ikinci çeyreğine ilişkin mali bilançosunu açıkladı. Nisan - Haziran döneminde rekor teslimat gerçekleştiren ABD’li şirket, buna rağmen 408 milyon dolar kaybetti.

2019’un ikinci çeyreğinde yaklaşık 87.000 otomobil üreten ve 95.200 araç teslimatı gerçekleştiren Tesla, bir önceki çeyrekte 4,5 milyar dolar olan gelirini 6.3 milyar dolara çıkarmayı başardı.

Elon Musk’ın şirketi aynı dönemde 408 milyon dolar zarar etti; ancak bu rakamın yılın ilk çeyreğinde 702 milyon dolar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Söz konusu zararın 117 milyon dolarlık kısmının “işten çıkarma ve mağaza kapanmalarına ilişkin yeniden yapılanma ücretleri” olduğunu belirten Tesla, çeyreği 5 milyar dolar nakitle bitirdiğini açıkladı.

Önceki çeyreğe göre yüzde 50 oranında daha fazla araç sevkiyatı yapan şirket, düşüş trendinden kurtulmuşa benziyor. Bununla birlikte hisse başına 2,31 dolar olarak gerçekleşen ikinci çeyrek zararı Wall Street beklentilerinin altında geldi.

FactSet'e göre analistler, hisse başına 1,27 dolar zarar ve 6,5 milyar dolar gelir bekliyorlardı. İkinci çeyrek raporunun ardından yüzde 10 değer kaybeden Tesla hisseleri, sonuçlardan önce yüzde 1.8 artışla 264.88 dolara kadar çıkmıştı.

Dünyanın lider elektrikli otomobil üreticisi olan Tesla, üçüncü çeyrekte üretim ve teslimatların büyümeye devam etmesini beklediğini belirtti.