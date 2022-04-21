Tesla, Robotaksilerin Yollarda Olacağı Tarihi Verdi: İşte Detaylar

Tesla CEO'su Elon Musk, Çarşamba günü yatırımcılarla yaptığı etkinlik sırasında, Tesla'nın 2024 yılına kadar toplu robotaksi üretimine başlamayı hedeflediğini ve şirketin beklenenden daha iyi üç aylık rakamlara ulaştığını açıkladı.

Musk, bu özel robotaksilerinin "fütüristik" bir tasarıma sahip olacağını ve direksiyon simidi ve pedallar olmadan geleceğini söyledi. Otomobil üreticisinin mevcut otonom sürüş teknolojisi üzerine inşa edilecek aracın "Tesla'nın büyümesinin büyük bir itici gücü" olabileceğini de sözlerine ekledi.

Tesla arabalarının yüksek fiyat etiketinin Tesla'yı birçok insanın erişemeyeceği bir noktaya koyduğunun farkında olduğunu belirten Musk "şimdiye kadar deneyimledikleri en düşük mil başına ulaşım maliyetini" sunan bir robotaksi hizmetinin başlatılabileceğini söyledi.

Musk daha önce bir robotaksi projesine ilgisinden bahsetmişti ancak bu, böyle bir projeyle ilgili şimdiye kadarki en açık ifadesiydi.

Elon Musk, Robotaksilerin Hayata Geçmesi İçin 2024 Yılını Hedefliyor

Bununla birlikte Elon Musk'ın hedeflediği tarih olarak belirttiği 2024 yılı fazlasıyla iddialı ve tahminlerinin çoğu gibi kayması muhtemel. Sonuçta Tesla'ya otonom aracı test etmesi ve seri üretime geçmesi için yalnızca iki yıl veriyor. Devlet düzenleyicilerinden onay almak ve tam teşekküllü bir robotaksi hizmetini zamanında başlatmak için de bundan çok daha fazla zamana ihtiyacı olacak gibi görünüyor.

Yine de Musk'ın açıklaması, Tesla'yı önümüzdeki yıllarda ne konumda göreceğimizi belirlemek adına bizlere ışık tutuyor.

Araç paylaşım hizmetleri için bir robotaksi inşa etme planıyla ilgili bir soruya yanıt veren Musk, birkaç ayrıntı verdi ancak Tesla'nın proje hakkında daha fazla bilgi vermek için gelecek yıl bir etkinlik düzenleyebileceğini belirtti.