Tesla Rüzgar Enerjisi Depolayacak! Büyük Proje İçin İlk Adımlar

Herkesin daha çok, araç üreten bir şirket olarak tanıdığı Tesla rüzgar enerjisi depolamak istiyor. Şirketin enerji depolama ile ilgili çalışmalar yürüten Tesla Energy isimli bir birimi bile kuruldu. Böylece dünya genelinde yenilenebilir enerji depolamak çok daha kolay hale geliyor.

Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda hem tasarım hem de donanımı bir araya getirmeyi başaran şirket, küresel çapta büyük takdir topluyor. Yenilenebilir enerji ile ilgili neredeyse bütün alanlarda çalışmalar yapan Tesla, Bir de bunların belirli cihazlarda toplamasının sağlıyor. Örneğin araçlar için batarya geliştiriyor ve her geçen yıl bu bataryaların hem kullanım ömrü hem de gücü artıyor.

Tesla rüzgar enerjisi şirketin yeni hedefi

Otomobil ve güneş enerjisinden sonra şimdi de Tesla Rüzgar panellerindeki Enerjiyi depolamak istiyor. Tesla Energy bölümü aracılığıyla geliştirdiği Megapack isimli paneller bunu sağlamaya fazlasıyla yeter. Hatta daha şimdiden Kanada merkezli kimi firmalarla anlaşma yapıldı bile.

Bir elektrik şirketi olan TransAlta, yenilenebilir enerji üretim tesislerinin bazı bölümlerinde, Tesla'nın Megapack ismindeki sistemlerini kullanacak. Bu şirket, uzun süredir rüzgar santrallerinde depolama kapasitesi ile ilgili çalışmalar yürütüyordu. Böylece çok daha fazla Rüzgar enerjisinden elektrik üretmek amaçlanıyordu.

Tesla'nın Megapack isimli enerji depolama araçlarını kullanan sadece bu şirket değil. Yine Kanada merkezli olan Saint John Energy de, Firmanın bu sistemlerini tercih etmişti. Böylece çok daha fazla firma bu araçlardan yararlanmış oldu. Megapack isimli araçların tercih edilmesi, %40 daha az yer kaplaması ve 10 kat daha az parça gerektirmesinden kaynaklı.