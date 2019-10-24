Tesla Sahipleri için Tam Sürücüsüz Araç Müjdesi

Tesla CEO'su Elon Musk tarafından yapılan açıklama, Tesla sahiplerinin bu yılın sonuna kadar tam sürücüsüz sürüş özelliğine kavuşabileceğine işaret ediyor.

Sürücüye Gerek Kalmayacak

Bu özelliğin sınırlı sayıda kişinin katılabileceği 'erken erişim' modunda kullanılabileceğini belirten Musk, yine de bunların kesin olmadığını ve ilerleyen süreçlere göre karar verileceğini belirtti.

"Bu yıl kendi kendine sürüş özelliğine tam erişimin, en azından erken erişim modunda sınırlı olarak olacağı gözüküyor." diyen Elon Musk, bu durumun "kesin değil." diyerek ertelenebileceğini ancak "sınırlı özel bir beta için her şeyin yolunda göründüğünü." belirtti.

Söz konusu tam sürücüsüz araç teknolojisini "kendi dikkatine gerek duymayacak kadar güvenilir." olarak niteleyen Elon Musk, "Otomobiller otonom olsa da, zaman zaman denetleme ve müdahale gerektirebilir." diye ekledi.

Neler Yaşanmıştı?

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan V10 güncellemesi ile birlikte Tesla araçlara Smart Summon özelliği gelmişti. Tesla sürücülerine elektrikli otomobillerini akıllı telefonlarıyla kontrol etme ve park etme imkanı sunan bu özellik sonrası kullanıcılar, kaza videolarını sosyal medyada paylaşmış ve bu görüntüler gündem olmuştu.