Tesla Sahipleri Otomatik Pilotu Ücretsiz Deneyebilecekler

Yakın zaman sonra yapılacak düzenlemeyle birlikte, Tesla marka otomobillere sahip olan sürücüler, elektrikli arabalarının otomatik pilot özelliğini ücretsiz olarak deneyebilecekler.

Salı günü Los Angeles kentinin Silikon Vadisi bölgesinde Tesla’nın hissedarlarıyla buluşan Elon Musk, şirketin önümüzdeki dönemde yapacağı faaliyetlerden bahsetti. Konuşmasına Model 3’ün üretim ve fiyatlandırmasıyla ilgili endişelere cevap vererek başlayan Musk, detaylı açıklamalarının ardından şirketin Çin’in Şangay kentinde elektrikli otomobil bataryaları üretecek yeni bir Gigafactory kuracağını açıkladı.

Tesla’nın geleceğine dair önemli açıklamalar yapan ve hissedarların akıllarında kalan soruları cevaplayan Elon Musk, bütün bu açıklamalardan sonra Tesla kulanıcılarını sevindirecek bir başka müjdeyi verdi. Ünlü işadamı, halihazırda otomobillerinde otomatik pilot olmayan Tesla kullanıcılarının, yakın zaman sonra otomatik pilot özelliğini ücretsiz olarak deneyebileceklerini dile getirdi.

Tesla’nın imza teknolojilerinden olan otomatik pilot, her ne kadar bütün tanıtım filmlerinde kendisine yer buluyor olsa da ekstra olarak sunuluyordu. Arabalarında otomatik pilot özelliğini kullanmak isteyen kullanıcılar, ilk alım sırasında 5,000 dolar ek ödeme yaparak otomatik pilotu araçlarına entegre ettirebiliyordu.

Daha fazla Tesla kullanıcısının otomatik pilot özelliğini deneyimleyebilmesi için harekete geçen Musk, ek ödeme yapmayan kullanıcılar için de açılacak olan otomatik pilot özelliğinin, kısa bir süre sonra kullanıcıların beğenisine sunulacağını söyledi. Deneme sürümü olarak aktif edilecek pilotun, ödeme yapmayan kullanıcılar için sadece belirli bir süreliğine ücretsiz olacağı söylenenler arasında yer aldı.