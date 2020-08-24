Tesla Sahipleri Performans Artışı için Otomobillerini Hackliyor

Tesla sahipleri, Tesla uygulamasıyla gelişmiş performans dahil olmak üzere çeşitli yükseltmeler satın alabilirler. Spesifik bir örnek olarak Tesla Model 3 Dual Motor için 2,000 dolarlık Acceleration Boost satın alıp arabanın performansını yükseltebilirsiniz. Peki bunu para vermeden Tesla'yı hackleyerek yapabilir misiniz?

Görünüşe göre evet?

Performans Artışı için Hack Kiti Üretildi!

Tesla modellerindeki performans yükseltmeleri genellikle pahalıdır ve bu nedenle bazı kullanıcılar, Ingenext olarak adlandırılan yeni bir hack kitine yöneldi. Söz konusu kit yükseltmelerin yarı fiyatına temin edilebiliyor ve kullanıcılara aynı performansı sunabiliyor.

Ufak bir bilgilendirme olarak, tahmin edebileceğini gibi, Ingenext yasal bir yol değildir ve cihazınızı çeşitli durumlara karşı savunmasız kılabilir. Tesla'nın bu durumu fark etmesinin ardından şirketin mühendisleri harekete geçti. Nitekim araçlarında değişiklik yapan pek çok kullanıcı 'uyumsuz bir araç değişikliği' şeklinde uyarılar ile karşılaştı.

Ingenext satın alarak Tesla'yı hackleyebileceğini düşünen araç sahipleri şu ana kadar hiçbir hasar olmadığını ve Tesla Model 3'lerin hala sürülebilir durumda olduğunu söylüyorlar. Ingenext'in sahibi ise son Tesla yazılım güncellemesiyle birlikte invertör yazılımı güncellemesinin devre dışı kaldığını doğruladı. Yani başka bir deyişle Tesla, araçlarının hacklenmesinin önüne geçti.