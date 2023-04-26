Tesla Türkiye Genel Müdürü Uyardı: Sahte Hesaplara Dikkat

Yakın zamanda Türkiye pazarına giriş yapan Tesla, ilk siparişlerini almaya başladı. Firma Türkiye'nin ilk Tesla araçlarını yeni sahiplerine teslim etmeye hazırlanırken istenmeyen bazı olaylar yaşandı.

Yakın zamanda Tesla adına açılan sahte hesaplar olduğu ve bu hesapların dolandırıcılık amacıyla kullanıldığı ortaya çıktı.

"Kemal Geçer Adındaki Sahte Hesapları Engelleyin!"

Aman dikkat‼️



Tesla Türkiye'nin Genel Müdürü Kemal Geçer (@Kemal_Gecerr) adına Instagram'da sahte hesap açılmış ve araç teslimatı için para istiyorlarmış.



Kemal Geçer'in instagram hesabı yok, Twitter'da da yukarıdaki resmi hesabı.



Bilginize.



Sahte hesap ise şu 👇 pic.twitter.com/l9yqAazqTa — Emre Özpeynirci 🚙 (@eozpeynirci) April 25, 2023

Tesla Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda kullanıcıları sahte hesaplara karşı uyardı.

Kemal Geçer, "Maalesef benim adıma açılmış fake sosyal medya hesaplar varmış. Ve bu hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapılmaya çalışılmakta. Lütfen bu tür hesapları gördüğünüzde engelleyin." paylaşımında bulundu.

Twitter ve Instagram üzerinde hem Tesla hem de Kemal Geçer adına açılan bazı sahte hesaplar olduğu görülebiliyor. Tesla Türkiye operasyonu hakkında güncel gelişmeleri takip etmek için @tesla_europe ve @Kemal_Gecerr resmi Twitter hesabını takip etmenizi öneririz.